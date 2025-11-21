Google Nano Banana Pro實試　AI圖片生成更真實、文字清晰可讀

Google正式推出Nano Banana Pro影像模型，這是最新的頂尖影像生成與編輯模型。Nano Banana Pro建立在Gemini 3 Pro的基礎之上，運用Gemini最先進的推理能力與對真實世界的理解，將「資訊視覺化」的能力提升得極為強大。
生成精準清晰圖文
Nano Banana Pro能協助你將任何想法具象化並設計出各種內容，包括產品原型、資訊圖表、圖片等。強化的推理能力、世界知識與即時資訊，生成更精確且富含情境的視覺內容。以往生成圖像容易出錯，亦不時有奇怪的「太空文」，不過今次明顯更加聰明，有現實中出現的事物，能創造精美而真實的圖像及內容。
Nano Banana Pro是目前在圖像中直接呈現正確渲染且清晰文字的最佳模型，可在產品或海報中創建細節更豐富的文字，並運用更多樣化的紋理、字體和書寫風格，亦可翻譯成不同語言及設計。實試生成街頭圖像，可見到不同字型甚至招牌，更具真實感。
升級微調功能
Nano Banana Pro可以融合比以往更多的元素，最多可使用14張參考圖像，並保持多達5個人物的一致性與相似度。另外改進的局部編輯功能，你可以選擇、微調和轉換圖像的任何部分。調整相機角度、改變焦點並應用細緻的調色，甚至轉換場景光線（例如將白天變為黑夜或創造散景效果），甚至可進行多種長寬比選擇以及可用的2K和4K解析度。
辨識AI生成影像
因為AI影像太迫真，由Google工具AI生成的影像及內容，嵌入了肉眼無法察覺的SynthID數碼浮水印，用家可利用Gemini應用程式中辨識及直接詢問這是否由Google AI所生成。這項功能將率先支援影像，隨後將擴展至音訊和影片。
現時香港可以透過VPN在Gemini應用程式中使用，只需在使用「生成影像」功能的選擇3 Pro模型即可，不過免費用戶只能限量生成，用罄後將恢復使用原本的Nano Banana模型。