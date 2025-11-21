Google Nano Banana Pro實試　AI圖片生成更真實、文字清晰可讀

Google正式推出Nano Banana Pro影像模型，這是最新的頂尖影像生成與編輯模型。Nano Banana Pro建立在Gemini 3 Pro的基礎之上，運用Gemini最先進的推理能力與對真實世界的理解，將「資訊視覺化」的能力提升得極為強大。

生成精準清晰圖文

Nano Banana Pro能協助你將任何想法具象化並設計出各種內容，包括產品原型、資訊圖表、圖片等。強化的推理能力、世界知識與即時資訊，生成更精確且富含情境的視覺內容。以往生成圖像容易出錯，亦不時有奇怪的「太空文」，不過今次明顯更加聰明，有現實中出現的事物，能創造精美而真實的圖像及內容。

Nano Banana Pro是目前在圖像中直接呈現正確渲染且清晰文字的最佳模型，可在產品或海報中創建細節更豐富的文字，並運用更多樣化的紋理、字體和書寫風格，亦可翻譯成不同語言及設計。實試生成街頭圖像，可見到不同字型甚至招牌，更具真實感。