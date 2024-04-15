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科技
2024-04-15 14:09:50

Google Photos免費開放AI修圖軟件　每用戶每月限量10張

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Google日前宣布，所有Google Photos用戶均可免費使用AI人工智能編輯相片工具。

Google日前宣布，所有Google Photos用戶均可免費使用AI人工智能編輯相片工具。

以後影完相修圖可以更加直接方便！Google在網誌宣布，所有Google Photos用戶均可使用AI人工智能編輯相片工具，包括Magic Editor、Photo Unblur、Magic Eraser等編輯功能，無需訂閱即可免費使用。

Google Photos的Photo Unblur編輯工具能將模糊相片變回清晰。 使用Google Photos的Magic Eraser，可刪除不想要的物件及人物。 Google Photos的Portrait light編輯工具，可將調整相片的燈光。

免費AI修圖

相信不少Android甚至Apple用家都會用Google Photos，內置多種執相功能，可在不需要專業級編輯技能的情況下修圖，例如去除背景中的物件，或者消除模糊的照片。從5月15日開始，Google的AI編輯工具，例如Magic Eraser、Photo Unblur和Portrait light等，將對使用Google Photos的任何人開放，無需訂閱。

Magic Editor為Google Photos的生成式AI編輯工具，能輕鬆作用複雜的修圖。

Magic Editor為Google Photos的生成式AI編輯工具，能輕鬆作用複雜的修圖。

可進行複雜編輯

去年Google在Pixel 8和Pixel 8 Pro上推出了Magic Editor，編輯器使用生成式AI，可以通過簡單直觀的操作，進行複雜的照片編輯，例如重新定位主題或將灰色天空變成藍色，現在Magic Editor的使用權可擴展到所有Pixel設備。

所有Android和iOS上的Google Photos用戶，每月將獲得10次Magic Editor保存。要超出此限制，則需要一部Pixel設備或高級Google One計劃（2TB及以上）。工具將從5月15日開始逐步推出，可在Google Photos中尋找使用，需符合設備最低要求。

消息來源：Google

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