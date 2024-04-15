Google Photos免費開放AI修圖軟件　每用戶每月限量10張

相信不少Android甚至Apple用家都會用Google Photos，內置多種執相功能，可在不需要專業級編輯技能的情況下修圖，例如去除背景中的物件，或者消除模糊的照片。從5月15日開始，Google的AI編輯工具，例如Magic Eraser、Photo Unblur和Portrait light等，將對使用Google Photos的任何人開放，無需訂閱。

可進行複雜編輯

去年Google在Pixel 8和Pixel 8 Pro上推出了Magic Editor，編輯器使用生成式AI，可以通過簡單直觀的操作，進行複雜的照片編輯，例如重新定位主題或將灰色天空變成藍色，現在Magic Editor的使用權可擴展到所有Pixel設備。

所有Android和iOS上的Google Photos用戶，每月將獲得10次Magic Editor保存。要超出此限制，則需要一部Pixel設備或高級Google One計劃（2TB及以上）。工具將從5月15日開始逐步推出，可在Google Photos中尋找使用，需符合設備最低要求。

消息來源：Google