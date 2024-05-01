Google Photos自5月15日開放免費AI編輯　料削Galaxy S24優勢

為了方便人們修圖的要求，上年Google便推出了Magic Editor和Photo Unblur的AI修圖功能。這些功能不需特別技巧去使用，十分方便，然而卻一直只限於Pixel手機使用，叫想要體驗Google AI威力的廣大手機用戶表示失望。不過這個情況在下個月即將迎來改變了。

將天空從灰色變為藍色

Google 稍早前於其官方Blog發表帖文，宣布從5月15日開始，任何使用 Google Photos 的用戶都可以免費使用這些 AI 編輯功能，例如包括有Magic Editor、Photo Unblur和Portrait light的這些功能。另外Magic Editor更開放至所有Pixel設備也能使用。

Magic Editor 能更準確辨識照片出現的各個物體和人像，利用簡單操作將背景東西消除、將天空從灰色變為藍色等等。