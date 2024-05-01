Google Photos自5月15日開放免費AI編輯　料削Galaxy S24優勢

為了方便人們修圖的要求，上年Google便推出了Magic Editor和Photo Unblur的AI修圖功能。這些功能不需特別技巧去使用，十分方便，然而卻一直只限於Pixel手機使用，叫想要體驗Google AI威力的廣大手機用戶表示失望。不過這個情況在下個月即將迎來改變了。
將天空從灰色變為藍色
Google 稍早前於其官方Blog發表帖文，宣布從5月15日開始，任何使用 Google Photos 的用戶都可以免費使用這些 AI 編輯功能，例如包括有Magic Editor、Photo Unblur和Portrait light的這些功能。另外Magic Editor更開放至所有Pixel設備也能使用。
Magic Editor 能更準確辨識照片出現的各個物體和人像，利用簡單操作將背景東西消除、將天空從灰色變為藍色等等。
非Pixel用户只獲得保存額
但其實不只Google有這項的AI修圖功能，較早前Samsung推出Galaxy S24也有類似的功能名為 Generative Edit 。這也是一個生成式編輯功能，能利用AI 雲端運算編輯相片，但編輯的方式與功能對比Google的AI更少。本來Galaxy S24的一大賣點就是率先登場的AI功能，然而在Google的AI編輯功能「免費開放」後，Galaxy S24系列機種在 AI 功能上的優勢將有可能被大幅削弱。
不過要另外注意，Android 和iOS上的Google Photos用戶每月只獲得10個Magic Editor保存。如想保存多過10張，用家要擁有一台Pixel裝置或是Premium Google One方案（2TB 以上）的客戶，才能保存更多AI編輯過的照片。
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