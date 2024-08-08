Google Pixel 9 Pro下周發布　機身配色曝光、相機模組「激凸」設計

Google Pixel 9 Pro將於下星期Made by Google發布會上，與其他3款Pixel 9手機同時推出，從新洩漏的渲染圖中，可對這款即將推出的旗艦產品進行了解。根據TechRadar報道，從知名爆料者MysteryLupin在X流出的圖片，以及Google自己在官網的發布圖中，可以看到Pixel手機背面的相機，變成了一個厚身的突出模組。

考慮是否入手這部全新旗艦手機，就要忍受背面巨型「激凸」鏡頭，以換取高質相片和影片功能。雖然相機數量和像素數可能與Google Pixel 8 Pro維持不變，但有傳相機鏡頭將比去年升級，而且可能還會有一些軟件增強。Pixel 9 Pro似乎將配備6.34吋螢幕，比Pixel 8 Pro的6.7吋螢幕還要細，想使用大芒就只能選擇配備6.73吋顯示器的Pixel 9 Pro XL。

機背變平唯一方法

想減少相機明顯凸起的邊緣的方法之一，是將手機放入官方保護套中，令機背變平，但缺點是同時還會增加一些額外的重量。在洩漏發布的圖片中可看到官方保護殼，與Pixel 9 Pro顏色匹配，共有4種顏色，與先前洩漏的黑曜石色、瓷器色、淡褐色和玫瑰色選項一致。

Google Pixel 9 Pro和Pro XL應該會在美國時間8月13日舉行的Made by Google活動上，與標準版Google Pixel 9和Google Pixel 9 Pro Fold（又名 Google Pixel Fold 2）一同發布，拭目以待。

消息來源：TechRadar