Google Pixel 9 Pro及Pixel 9 Pro Fold手機正式發布　預告影片AI功能成焦點

根據Digital Trends報道，Google Pixel 9 Pro早前已有不少消息曝光，在無數次洩漏這款手機的設計及規格等資訊後，Google提前一個月在網上正式發布。同時亦有數小時後預告推出Google Pixel 9 Pro Fold大摺機，一次過帶來兩個驚喜。
官方網上預告
在Made by Google的一段預告影片中，直接為Google Pixel 9 Pro簡介，以Google Gemini的演示開始，生成一段與舊手機的「分手信」，暗示Gemini將成為Pixel 9 Pro的一大焦點。然後我們看到Pixel 9 Pro的背面寫著「Oh hi AI」字樣，後面是Pixel 9 Pro的名稱以及有關8月13日發布的提醒。
Google Pixel 9 Pro跟流出的資料一致，外觀為圓角平坦的邊緣，以及Google標誌性相機欄的新設計。配備了3個後置相機、閃光燈以及去年在Pixel 8 Pro上推出的相同溫度感測器。預計 Pixel 9 Pro將配備5000萬像素主相機、超廣角相機和長焦相機，並內置Tensor G4晶片組、至少7年的軟體更新以及大量AI功能。
大摺同日現身
除了Pixel 9 Pro之外，Pixel 9 Pro Fold大摺亦在數小時後在網上現身。影片跟Google Pixel 9 Pro一致，不過就看到機身為金色色調，內部螢幕完全打開的模樣。在右上角看不到打孔前置鏡頭，圓角矩形的相機條非常突出，在一定程度上看出該設備展開時有多薄。
在8月13日舉行的Made by Google活動應該會揭曉一切，另亦有Pixel 9、Pixel 9 Pro XL等其他機型。
消息來源：Digital Trends