Google Pixel 9 Pro及Pixel 9 Pro Fold手機正式發布　預告影片AI功能成焦點

根據Digital Trends報道，Google Pixel 9 Pro早前已有不少消息曝光，在無數次洩漏這款手機的設計及規格等資訊後，Google提前一個月在網上正式發布。同時亦有數小時後預告推出Google Pixel 9 Pro Fold大摺機，一次過帶來兩個驚喜。

官方網上預告

在Made by Google的一段預告影片中，直接為Google Pixel 9 Pro簡介，以Google Gemini的演示開始，生成一段與舊手機的「分手信」，暗示Gemini將成為Pixel 9 Pro的一大焦點。然後我們看到Pixel 9 Pro的背面寫著「Oh hi AI」字樣，後面是Pixel 9 Pro的名稱以及有關8月13日發布的提醒。

Google Pixel 9 Pro跟流出的資料一致，外觀為圓角平坦的邊緣，以及Google標誌性相機欄的新設計。配備了3個後置相機、閃光燈以及去年在Pixel 8 Pro上推出的相同溫度感測器。預計 Pixel 9 Pro將配備5000萬像素主相機、超廣角相機和長焦相機，並內置Tensor G4晶片組、至少7年的軟體更新以及大量AI功能。