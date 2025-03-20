Google Pixel 9a中階手機登場 平玩Gemini AI功能

Google Pixel 9a中階手機即將於台灣及歐美推出。

Google Pixel最新AI輕旗艦手機Pixel 9a即將登場，有全新升級的相機系統與流線設計，更透過全新Google Tensor G4晶片，搭配內建AI助理Gemini，讓中階A系列手機也能體驗AI。 Pixel 9a在台灣將推出曜石黑、陶瓷米、莓果粉與全新鳶尾紫共4款顏色，並提供128GB及256GB儲存空間選項，售價為新台幣$16490起，折合約$3880港幣，即將於四月在台灣上市。

Pixel 9a帶來全新更簡約平邊及圓角設計。

全新外觀設計 Pixel 9a是Pixel A系列的第七代裝置，以全新平面邊框和圓潤邊角設計，外型更時尚簡約。相比上代，有較大的全新6.3吋Actua螢幕，亮度提升35%，最高可達2,700尼特，並支援最高120Hz更新率。

Pixel相機體驗 Pixel 9a延續Pixel系列廣受好評的AI攝影功能，全新升級的雙後置鏡頭系統，包括4800萬像素主鏡頭和1300萬像素超廣角鏡頭。更是第一款加入「微距對焦」和可在夜視模式下使用「天文攝影」錄製短片的A系列手機，相當有誠意。 採用Google AI技術的實用拍照功能，包括完美合照、魔術橡皮擦、魔術降噪、夜視模式、天文攝影與夜視模式下的全景照片。亦搭載全新拍照功能，例如一起拍（Add Me）、自動構圖修正（Auto Frame）及生成式的再想像（Reimagine）功能。

支援AI助理Gemini Pixel 9a內建Google Gemini，擴充功能能夠整合Google地圖、日曆、Gmail和YouTube等不同應用程式，將個人AI助理功能發完全發揮。Gemini Live對話模式以對話方式，讓Gemini理解需求並提供協助，像規劃慶生派對的主題、練習公開演講等等，不需特定指令。 未來擁有Gemini Advanced訂閱的使用者，也可以透過Pixel 9a使用Gemini Live最新的即時視訊和畫面分享功能，以相機或影片分享跟Gemini跟AI互動。

Pixel 9a具備IP68抗水防塵等級。

超長電池續航 Pixel 9a擁有Pixel系列中最出色的電池續航力，在一般使用情況下可超過30小時，開啟超級省電模式更可長達100小時以上。並有升級的IP68抗水防塵等級，也提供長達7年的作業系統、安全性更新及Pixel Drop功能推送。另內建「車禍偵測」、「失竊防護」、「尋找我的裝置」，以及內建免費Google VPN，提供安全防護。