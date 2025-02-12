Google Play Protect強化防詐騙安全防護功能　成功堵截26萬次高風險安裝

Google為網絡安全及保障Google Play商店上的應用程式下了不少功夫。

Google每年推行新方式以保障社群並打擊網上惡意行為，確保用戶能安心使用Google Play商店上的應用程式，開發者亦能安心在此建立及發展業務，網絡安全措施包括應用AI偵測網絡安全威脅、強化私隱政策、推出更強大的開發者工具、與業界一同建立新的網絡安全聯盟等。

Google Play Protect預設啟用，保護手機免受惡意程式破壞。

增強Google Play Protect Google Play商店有多重防護機制，防範惡意應用程式。不論應用程式的下載來源及相關來源，Google Play Protect會自動為具Google Play服務的Android裝置上的所有應用程式進行安全掃描。這項預設啟用的內建保護機制，能有效抵禦惡意及不必要的應用程式，提供安全保障。 它亦會對新應用程式進行實時代碼級掃描，以對抗新興和隱藏的威脅，例如多形態惡意應用程式 （polymorphic malware）。在2024年，Google Play Protect的實時安全掃描已在全球識別出超過1300萬個來自Google Play以外的新惡意應用程式。



Google Play Protect在港成效相當不錯。

強化防詐騙安全防護 Google於去年底在香港開始試行Google Play Protect 「強化防詐騙安全防護」功能。該功能會在用戶嘗試從網路側載來源（如網頁瀏覽器、即時通訊應用程式或檔案管理程式）安裝應用程式時進行分析。若發現該應用程式可能會使用到常被濫用於金融詐騙的敏感權限，功能會自動阻止其安裝。 試行已初見成效，在本港全面推出不到一個月，這項功能已在本地保護7.7萬部裝置，堵截26萬次高風險安裝嘗試，當中涉及過萬個不同的應用程式。 Google去年在全球堵截了236萬個違反政策的應用程式在Google Play上發布，封鎖了超過15.8萬個試圖發布有害應用程式的開發者帳戶，並阻止了130萬個過度或不必要地存取用戶敏感資料的應用程式。

Google Play可為政府機構開發的App進行認證。

「徽章」 識別可信賴程式 Google Play去年為政府機構開發者推出了一款徽章，以助全球用戶更易識別政府官方應用程式。符合Play安全規範並通過額外的獨立「行動應用程式安全性評估」的開發者，可於商店中展示相關專用徽章。 現時Google結合其網絡安全專家團隊及最新威脅偵測技術，超過92%的惡意應用程式人工審核流程均由AI輔助完成，從而能夠更快、更準確地採取行動，防止惡意應用程式在Google Play上發布。