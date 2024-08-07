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科技
2024-08-07 16:54:24

Google TV Streamer串流電視盒　內置Gemini AI功能

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Google全新娛樂和智能家居盒子Google TV Streamer在美國亮相，9月正式推出。

Google全新娛樂和智能家居盒子Google TV Streamer在美國亮相，9月正式推出。

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Google宣布推出全新娛樂和智能家居盒子Google TV Streamer，取代Chromecast，支援4K電視串流，速度更快並內置Gemini。

Google TV Streamer盒子外型優雅，功能上大大提升。 Google TV Streamer內置全新Gemini AI可為節目進行簡介。

內置Gemini AI

Google TV Streamer可操控Google Home和Matter設備，配備了改進的處理器、雙倍的記憶體和32GB的內存空間，比上一代 Chromecast更快，並搭載了4K HDR、Dolby Vision和Dolby Atmos，可用Wi-Fi或有線連接。

提供了70萬多部電影和節目，包括 YouTube TV、Netflix、Disney+、Apple TV等串流應用程式，還有800多個免費頻道的直播電視。使用Google AI和用戶偏好，整理訂閱內容建議，亦能建立觀看清單。

Google TV Streamer利用Gemini提供完整的節目摘要、評論和季節分析，可輕鬆地找到想看的節目。環境模式可利用語音從Google Photos中抽取相片回憶，或者使用生成式AI創作獨特的屏幕保護藝術。

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Google TV Streamer可作Google Home控制，操控室內燈光、攝影機等。 全新Google TV Streamer語音遙控器可自訂按鈕。

Google Home控制

Google TV Streamer支持Matter的連接性，並內置Thread邊界路由器，能快速且安全地連接智能家居設備，如門鎖和運動感應器的技術。同時可直接在Google Home面板進行操作，自動與手機App同步，可看到家居攝影機、調整燈光和溫度、關上窗簾等。甚至可從手機上投放媒體，添加到揚聲器群組，直接從電視上控制家中的音樂。

有瓷白及淺褐色兩種配色，後者獨家在美國Google商店提供。語音遙控器亦經重新設計，符合人體工學，背部紋理設計更好握持，改良按鈕佈局並可自定義新的按鈕。同時支援語音尋找功能。現在已經開始預訂，售價為$99.99美金，將於9月24日在Google商店有售，暫時只限美國上市。

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