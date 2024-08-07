Google TV Streamer串流電視盒　內置Gemini AI功能

內置Gemini AI

Google TV Streamer可操控Google Home和Matter設備，配備了改進的處理器、雙倍的記憶體和32GB的內存空間，比上一代 Chromecast更快，並搭載了4K HDR、Dolby Vision和Dolby Atmos，可用Wi-Fi或有線連接。

提供了70萬多部電影和節目，包括 YouTube TV、Netflix、Disney+、Apple TV等串流應用程式，還有800多個免費頻道的直播電視。使用Google AI和用戶偏好，整理訂閱內容建議，亦能建立觀看清單。

Google TV Streamer利用Gemini提供完整的節目摘要、評論和季節分析，可輕鬆地找到想看的節目。環境模式可利用語音從Google Photos中抽取相片回憶，或者使用生成式AI創作獨特的屏幕保護藝術。