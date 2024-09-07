GoPro HERO 13 Black登場　電池性能提升　新推可加裝鏡頭模組

GoPro於4日發布了全新運動相機HERO 13 Black，主打可根據不同場景需求加裝超廣角、微距、Anamorphic 變形和ND等多種鏡頭模組，大幅強化拍攝表現。此外，GoPro還推出了超迷你的4K運動相機HERO，重量僅86克，為用家提供更輕巧的選擇。
HERO 13 Black搭載與上代相同的1/1.9吋2700萬像素 CMOS 感光元件，可拍攝高達5.3K 60p及4K 120fps的影片，以及2,470萬像素相片。除了傳統的16:9比例，還支援適合社交平台的9:16直式影片，以及完整利用感光元件的8:7比例影片。
電池容量和效能也獲得提升
HERO 13 Black 在FHD (1080p) 模式下可拍攝8倍速慢動作影片，全新連續快拍慢動作功能更可在720p解析度下以13倍速拍攝15秒影片。此外，新機支援HLG和Rec.2100色域的HDR影片格式，並搭載HyperSmooth 6.0防震功能，滿足專業影像創作需求。
電池容量和效能也獲得提升，拍攝FHD 30fps格式可連續使用超過2.5小時，使用 K 30fps / 5.3K 30fps格式也能連續拍攝1.5小時。另外機底和機身側面都加入了磁吸功能，可以配合全新的磁吸底座快速裝拆。機身側面位置更可以配合全新的磁吸充電線，為相機提供電源，用於長期拍攝。
推出了超迷你4K運動相機HERO
HERO 13 Black的一大亮點是全新推出的可加裝鏡頭模組，包含超廣角鏡頭、微距鏡頭、Anamorphic變形鏡頭以及ND濾鏡四件組。超廣角鏡頭搭配 HyperSmooth 6.0防震和360度地平線鎖定功能，可拍攝最高4K 60fps的影像，視角達到177度，帶來極具張力的畫面效果。微距鏡頭模組則可將對焦距離拉近約3倍，拍攝微小細節的特寫鏡頭，同時兼顧背景畫面。
除了HERO 13 Black，GoPro還推出了超迷你的4K運動相機HERO，重量僅86 克，機身小巧但功能強大，同樣具備拍攝4K影片的能力，並提供影片、慢動作、相片三種拍攝模式。GoPro HERO 13 BLACK 和 GoPro Hero現已接受預訂，價錢為$3,200（HERO 13 Black）和$1,600（HERO）起。