GoPro HERO 13 Black登場　電池性能提升　新推可加裝鏡頭模組

GoPro於4日發布了全新運動相機HERO 13 Black，主打可根據不同場景需求加裝超廣角、微距、Anamorphic 變形和ND等多種鏡頭模組，大幅強化拍攝表現。此外，GoPro還推出了超迷你的4K運動相機HERO，重量僅86克，為用家提供更輕巧的選擇。

HERO 13 Black搭載與上代相同的1/1.9吋2700萬像素 CMOS 感光元件，可拍攝高達5.3K 60p及4K 120fps的影片，以及2,470萬像素相片。除了傳統的16:9比例，還支援適合社交平台的9:16直式影片，以及完整利用感光元件的8:7比例影片。

電池容量和效能也獲得提升

HERO 13 Black 在FHD (1080p) 模式下可拍攝8倍速慢動作影片，全新連續快拍慢動作功能更可在720p解析度下以13倍速拍攝15秒影片。此外，新機支援HLG和Rec.2100色域的HDR影片格式，並搭載HyperSmooth 6.0防震功能，滿足專業影像創作需求。