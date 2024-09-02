GoPro Hero 13 Black 官方確定 9 月 4 日正式發布，更大電池、全新鏡頭配件成焦點

每年 9 月都是 GoPro 發布新品的月份，而GoPro 亦終於公布將於香港時間9月4日晚上9點，發布新一代GoPro系列，據官方釋出的預告影片及圖片所顯示，今年 GoPro 不只會帶來 Hero 13 Black 一款新產品，預計還將推出一款體積更小的 GoPro 相機，可能是 Hero 11 Mini 的後繼產品。

GoPro Hero 13 Black 官方確定 9 月 4 日正式發布，更大電池、全新鏡頭配件成焦點

即使新一代 Hero 系列相機要在9月4日才正式亮相，但相機規格和官方圖片最近也已洩露。外國一名科技版主上載 GoPro Hero 13 Black 的上手影片。雖然上手影片沒有透露任何之前未公開的資訊，但影片中展示了印有「13 BLACK」字樣的正面螢幕、相機感光元件和散熱片。與 GoPro 之前的版本一樣，電源/模式按鈕位於靠近感光元件的邊緣。

GoPro Hero 13 Black 預料將搭載與前代相同的 2700 萬像素感光元件，最高支援5.3K 60 FPS 的影片拍攝，或以 120 FPS 拍攝 4K 影片。根據早前流出的資訊，相機將保留 Hero 12 Black 的 HyperSmooth 6.0 防震技術和 HDR 功能。另外，電池容量亦由 1,720mAh提升到 1,900mAh。

GoPro Hero 13 Black 官方確定 9 月 4 日正式發布，更大電池、全新鏡頭配件成焦點

除了電池之外，Hero 13 Black 的主要升級就集中在配件和提升散熱性效能。流出的資訊還包括一個微距鏡頭和一個超廣角鏡頭配件，以及一個漂浮配件和一個保護套。其他配件，例如麥克風和磁吸球型雲台。

GoPro Hero 13 Black 官方確定 9 月 4 日正式發布，更大電池、全新鏡頭配件成焦點

而圖中體積更小的 GoPro Hero 可能是 GoPro 11 Mini 的後繼產品，傳聞將支援 HyperSmooth 防震技術和慢動作影片錄製。之前的流出的消息暗示，它將採用大型散熱片，而不是加回正面螢幕。不過所有都是傳聞流出的消息，大家靜待9月4日 GoPro 官方發布吧。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章