GTA6全新預告片登場　必睇遊戲4大彩蛋（有片）

《Grand Theft Auto 6》（GTA 6）第二條預告突然面世。

Rockstar於日前宣布《Grand Theft Auto 6》（GTA 6）將延期至明年5月26日才推出，然後昨日突然發布了遊戲第二條預告短片及更多遊戲資訊，似是為了安撫機迷而補飛。短短不到3分鐘的預告片中，揭示了多個角色、場景等資訊，當中更隱藏了不少有趣彩蛋，值得細心留意！

佛羅里達為藍本 GTA 6遊戲背景設於Leonida，以美國佛羅里達州作為藍本，版圖之大更分成多個地區，包括Vice City、Leonida Keys、Grassrivers、Port Gellhorn、Ambrosia、Mount Kalaga National Park等；不少場景亦參考現實中的地點，包括Gatorland Park、Caribbean Club Key Largo等。

向經典致敬 GTA機迷一定對頭幾代的槍械店Ammu-Nation不陌生，在預告中這間經典店舖在電視廣告中出現，店主Phil Cassidy更親自現身。雖然兩代遊戲沒有關聯，不過今集會否回歸遊戲之中仍是未知之數。而官網其中一張GTA 6硬照中更是主角Jason打扮成《Grand Theft Auto: Vice City》中的Tommy Vercetti站在Ocean View Hotel前，直接各遊戲致敬。

更多小遊戲 在Rockstar遊戲中不時會在主線之中加插小遊戲，之前在首條預告片中有沙灘排球及籃球，今集則出現了釣魚、健身、桌球，以及女主角打拳的場面，可能玩家有機會在遊戲中玩到不同活動。另外Jason在預告中亦有不同容貌，可能像《Red Dead Redemption》可以改變髮型及鬍鬚。

主角在預告片中說正在fixing some leaks。