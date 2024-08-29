熱門搜尋:
國家隊訪港 居屋2024 開學 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-08-29 17:20:00

GUNDAM Breaker 4今日正式上線　DIY砌高達模型線上對戰

分享：
GUNDAM Breaker 4｜高達最新遊戲GUNDAM Breaker 4於今日在PS5、PS4、Switch及Steam上推出。

GUNDAM Breaker 4｜高達最新遊戲GUNDAM Breaker 4於今日在PS5、PS4、Switch及Steam上推出。

adblk5

高達迷留意，以獨創「我流高達模型」來進行對戰的動作遊戲GUNDAM Breaker 4（《GUNDAM 創壞者》）於今日8月29日推出，這款遊戲在PS5、PS4、Switch及Steam上均可遊玩，售價為$479。

GUNDAM Breaker 4｜玩家可以自行組裝高達模型進行對戰。 GUNDAM Breaker 4｜收集不同模型零件拼砌。 GUNDAM Breaker 4｜像真實砌模型般可以噴油加工。

高達模型主題

《GUNDAM創壞者》是高達遊戲中唯一以高達模型為主題的系列，玩法是可自由組裝各種零件，甚至將高達的頭部裝在渣古身上，然後操縱組裝完成的「我流高達模型」進行對戰的共鬥動作遊戲。可讓1/60和1/144不同尺寸的高達模型對打等，享受獨有的戰鬥樂趣。

製作方面有11類的零件，包括頭部、軀幹、右手、左手、腳部、背包、左右兩側的近身武器及遠程武器、盾牌可供任意搭配，製作出我流高達模型。還能變更高達模型的塗裝，添加舊化、戰損等加工設定，總共有250種以上的登場機體。

adblk6
GUNDAM Breaker 4｜可在高達模型左右手裝備不同武器對戰。 GUNDAM Breaker 4｜場景模型模式能展示自己的高達模型作品。

新增場景模型

在《GUNDAM Breaker４》中，玩家可以在左右手分別裝備不同武器，施展不同風格的動作，配合任務和當下情況來靈活運用武器。在任務中將敵人打倒，就能收集敵方高達模型的零件，並有隨機賦予能力及效果。

全新「場景模型模式」能隨意布置背景、高達模型、特效等，製作出我流場景模型。完成後能拍照並登錄至線上圖鑑，與其他玩家分享。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 