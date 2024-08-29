GUNDAM Breaker 4今日正式上線　DIY砌高達模型線上對戰

高達迷留意，以獨創「我流高達模型」來進行對戰的動作遊戲GUNDAM Breaker 4（《GUNDAM 創壞者》）於今日8月29日推出，這款遊戲在PS5、PS4、Switch及Steam上均可遊玩，售價為$479。

高達模型主題

《GUNDAM創壞者》是高達遊戲中唯一以高達模型為主題的系列，玩法是可自由組裝各種零件，甚至將高達的頭部裝在渣古身上，然後操縱組裝完成的「我流高達模型」進行對戰的共鬥動作遊戲。可讓1/60和1/144不同尺寸的高達模型對打等，享受獨有的戰鬥樂趣。

製作方面有11類的零件，包括頭部、軀幹、右手、左手、腳部、背包、左右兩側的近身武器及遠程武器、盾牌可供任意搭配，製作出我流高達模型。還能變更高達模型的塗裝，添加舊化、戰損等加工設定，總共有250種以上的登場機體。