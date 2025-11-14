Harman Kardon Soundsticks 5喇叭登場 全新夢幻燈效音色昇華

被稱為「水母喇叭」的Harman Kardon Soundsticks來到第五代，在連接技術、聲學性能及智能控制等都有革新，包括升級藍牙5.4及HDMI ARC連線、全新燈效等。這部被美國紐約藝術現代博物館MoMA永久收藏的藍牙喇叭，為家居增添一件實用藝術品。

全新主題燈效

Soundsticks 5延續經典外觀設計，標誌性透明穹頂與流線型曲線、時尚配色與金屬點綴，備有黑白兩色可選。抬高設計的重低音喇叭外觀絕美，透明視覺元素科幻又簡約，放在家中如藝術品般精緻。右喇叭底部設有直覺式觸控，可輕按進調校音量、藍牙配對連接及切換燈效，操作簡單易用。

今代新增可隨意切換的5款主題動態燈光以及1款靜態燈光模式，包括漸變的海洋、極光、花朵、日出、壁爐，更可在App中調整燈效顏色、亮度及速度，個人化設定可隨時配襯不同情調及感覺。色彩動態效果迷人吸引，聲光合一視聽效果相當加分。