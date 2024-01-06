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科技
2024-01-06 06:00:00

HDR10與Dolby Vision邊個好？電視推薦指南 購買前留意HLG

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HDR10 與Dolby Vision邊個好？電視推薦指南 購買前必睇

HDR10 與Dolby Vision邊個好？電視推薦指南 購買前必睇

今日會同大家講電視， HDR10 、HDR10+與Dolby Vision邊個好？如果打算買電視的用家唔好錯過。規格上，Dolby Vision為3者中最好，不過Dolby Vision在軟件或硬件支援都較少，而且價錢亦較高，因此Budget有限的就要認真考慮，效果為本的就建議選擇具Dolby Vision的電視。

HDR10與HDR10+的分別

HDR 全名為高動態範圍（英文︰High Dynamic Range），是一種主要針對光暗位細節的技術。HDR運作原理為同時收錄唔同曝光時間既影像，再經過計算就可以令光暗位都有最好效果。例如大家睇戲時遇上好暗或者好光場景，入面黑位或者光位，唔會黑鼆鼆無晒細節位或者爆晒光、得返一片白朦朦。

所以 HDR 作用就係盡可能將所有光暗位入面細節都呈現出來，好多唔同 HDR 格式其實主要都係分咗4大類，包括 HDR10、HDR10+、HLG 同埋 DolbyVision，兩之間又有甚至不同呢？先講 HDR10 同HDR10+分別，HDR 10 係用靜態元數據，而HDR10+使用動態元數據。元數據代表母帶所提供有關，製作過程裡面所使用的顏色同亮度資訊。對於電視上 HDR 來說，因為針對動態影像，所以動態元數據自然比靜態元數據得到既資訊更多，HDR效果都會更好。

HDR 全名係高動態範圍（英文︰High Dynamic Range），如果打算買電視的用家就要留意 HDR 全名係高動態範圍（英文︰High Dynamic Range），如果打算買電視的用家就要留意 HDR分類為HDR10及HDR10+、HLG及Dolby Vision HDR其中兩個分類為HDR10及HDR10+，兩者元數據為靜態及動態的分別。 HDR 嘅作用就係盡可能將所有喺光暗位入面嘅細節都呈現出嚟 HDR 全名係高動態範圍（英文︰High Dynamic Range），係一種主要針對光暗位細節的技術

HLG目前應用最廣泛

好多時睇電視規格表，除左 HDR都幾乎一定會見到 HLG（英文全寫︰Hybrid Log-Gamma）。 HLG用於唔支援 HDR 的 1080p 電視，顯示唔同程度 HDR 效果。雖然HLG效果不及「真正」支援 HDR ，但起碼不會錯色，更提升到原有畫質。如果用於已經支援 HDR 電視上面，HLG就提供更多資訊去計算 HDR。由於新舊電視都用到， HLG 係目前最多廠商都的 HDR 技術，有時會見到個別品牌寫 HDR 10 Pro，只係唔同品牌對 HDR 10的叫法。而 HDR 10 Pro 呢個叫法，多數會出現在LG 嘅電視機上。

HLG（Hybrid Log-Gamma）係俾唔支援 HDR 既 1080p 電視顯示唔同程度既 HDR 效果 HDR10 同 HDR10+ 嘅分別，HDR10 係用靜態元數據，而HDR10+ 用嘅係動態元數據。 HDR 10 Pro 呢個叫法，多數會出現喺 LG 嘅電視機上。 HDR 10 Pro 呢個叫法，多數會出現喺 LG 嘅電視機上。

Dolby Vision規格最高

Dolby Vision 為4個 HDR 格式入面規格最高，大家可以參考規格表，可以見到 Dolby Vision無論係亮度、色彩深度同色彩數目，都比較出色。如果對光暗同色彩都有要求，Dolby Vision 自然係理想選擇。不過目前 Dolby Vision 無論於軟件、硬件，相比 HDR10 的支援都較少，而且價錢亦一般比較高。

電視買家不用擔心，Dolby Vision 向下兼容 HDR10，如果預算有限，可以因應自己要求，而決定購買那種 HDR 格式的電視。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730刊出，按此查看Price.com原始文章

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Dolby Vision（左）效果明顯。 Dolby Vision規格較HDR10高，購買電視前留意。
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