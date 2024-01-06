HDR10與Dolby Vision邊個好？電視推薦指南 購買前留意HLG

今日會同大家講電視， HDR10 、HDR10+與Dolby Vision邊個好？如果打算買電視的用家唔好錯過。規格上，Dolby Vision為3者中最好，不過Dolby Vision在軟件或硬件支援都較少，而且價錢亦較高，因此Budget有限的就要認真考慮，效果為本的就建議選擇具Dolby Vision的電視。

HDR10與HDR10+的分別

HDR 全名為高動態範圍（英文︰High Dynamic Range），是一種主要針對光暗位細節的技術。HDR運作原理為同時收錄唔同曝光時間既影像，再經過計算就可以令光暗位都有最好效果。例如大家睇戲時遇上好暗或者好光場景，入面黑位或者光位，唔會黑鼆鼆無晒細節位或者爆晒光、得返一片白朦朦。

所以 HDR 作用就係盡可能將所有光暗位入面細節都呈現出來，好多唔同 HDR 格式其實主要都係分咗4大類，包括 HDR10、HDR10+、HLG 同埋 DolbyVision，兩之間又有甚至不同呢？先講 HDR10 同HDR10+分別，HDR 10 係用靜態元數據，而HDR10+使用動態元數據。元數據代表母帶所提供有關，製作過程裡面所使用的顏色同亮度資訊。對於電視上 HDR 來說，因為針對動態影像，所以動態元數據自然比靜態元數據得到既資訊更多，HDR效果都會更好。