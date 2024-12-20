HKDI舉辦IITERNITI+U韓國虛擬女團展　了解虛擬偶像背後科技

本年度為香港知專設計學院（HKDI）的「韓國設計年」，與人工智能科技公司Pulse9合作，於即日起至2025年4月13日舉辦 「IITERNITI + U 韓國虛擬女團展」。展覽透過互動式螢幕裝置和深度真實人工智能 (Deep Real AI) 技術，在香港與全球首隊人工智能虛擬人類女團IITERNITI即時互動，同時展出創新設計作品，可免費入場參觀。

科技與虛擬偶像互動

虛擬偶像IITERNITI是以來自韓國的Pulse9的專利技術Deep Real AI創造而成的突破性虛擬偶像組合，共有11位成員，以獨特的個性和才藝贏得國際歌迷青睞。

展覽以韓國虛擬偶像女團IITERNITI為主題，11位成員均以數據訊息創作出來，現場可以了解更多女團的籌備及誕生過程，亦有大型LED螢幕鏡室播放音樂錄影帶和表演，以及設互動屏幕展示每位成員的背景及性格等等。

入口處設有86吋投影空間，以1:1比例展示IITERNITI成員，並設有由人工智慧程式支援的即時對話功能。觀眾可與IITERNITI成員之一Sarang對話，深入了解她的獨特個性和音樂世界。