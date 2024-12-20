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科技
2024-12-20 19:00:00

HKDI舉辦IITERNITI+U韓國虛擬女團展　了解虛擬偶像背後科技

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香港知專設計學院（HKDI）即日起至2025年4月13日舉辦 「IITERNITI + U 韓國虛擬女團展」。

香港知專設計學院（HKDI）即日起至2025年4月13日舉辦 「IITERNITI + U 韓國虛擬女團展」。

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本年度為香港知專設計學院（HKDI）的「韓國設計年」，與人工智能科技公司Pulse9合作，於即日起至2025年4月13日舉辦 「IITERNITI + U 韓國虛擬女團展」。展覽透過互動式螢幕裝置和深度真實人工智能 (Deep Real AI) 技術，在香港與全球首隊人工智能虛擬人類女團IITERNITI即時互動，同時展出創新設計作品，可免費入場參觀。

真人投影有由AI即時對話功能，可作觸屏或語音互動。 每一位女團成員均有其個人風格。 Pulse9在籌備過程中如何使用人工智能及各種技術應用。 韓國虛擬女團IITERNITI的成員相當迫真。 LED螢幕播放IITERNITI的音樂錄影帶和表演，配合鏡面牆壁無限反射效果。

科技與虛擬偶像互動

虛擬偶像IITERNITI是以來自韓國的Pulse9的專利技術Deep Real AI創造而成的突破性虛擬偶像組合，共有11位成員，以獨特的個性和才藝贏得國際歌迷青睞。

展覽以韓國虛擬偶像女團IITERNITI為主題，11位成員均以數據訊息創作出來，現場可以了解更多女團的籌備及誕生過程，亦有大型LED螢幕鏡室播放音樂錄影帶和表演，以及設互動屏幕展示每位成員的背景及性格等等。

入口處設有86吋投影空間，以1:1比例展示IITERNITI成員，並設有由人工智慧程式支援的即時對話功能。觀眾可與IITERNITI成員之一Sarang對話，深入了解她的獨特個性和音樂世界。

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時裝及形象設計高級文憑畢業時裝展「時裝新勢力 2024」中的作品，以科技給虛擬偶像「穿上」。 本地虛擬偶像Vi與IITERNITI成員合作「對唱」。 應援物及精品可提升歌迷體驗，有助拓展女團的品牌形象。

學生共同創作

場內同時展出HKDI學生為IITERNITI成員以數碼媒體、時裝及形象設計，以及傳意設計作品，包括時裝及形象設計高級文憑畢業時裝展中的6件作品，更變成虛擬偶像的造型。另外由數碼媒體學系推出的自家虛擬偶像Vi的第一首主打歌 《點線面對撞》，更「邀請」了IITERNITI人氣成員Zae-in跨界合作；傳意設計學系亦與Pulse9攜手打造一系列獨特應援商品。

「IITERNITI + U 韓國虛擬女團展」
地址：將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院體驗中心 (C002)
展覽日期： 即日起至2025年4月13日
開放時間： 10am-8pm（逢星期二休館）

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