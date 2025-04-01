HMD Crest 5G殺入中階市場　$1,198玩雙50MP鏡頭+可維修設計

HMD Global 近日正式宣佈推出專為本地用戶設計的 HMD Crest 5G 智能手機，以「影像革命 × 5G 極速 × 持久體驗」三大核心概念強勢登場。這款定價僅港幣 1,198 元的中階機型，竟配備雙 50MP 攝影系統與旗艦級 OLED 螢幕，即日起透過 HKTVmall 官方旗艦店及各大授權零售商開賣！

HMD Crest 5G 前後鏡頭均採用5000萬像高像素感光元件，前置鏡頭加入「懸浮手勢自拍」功能，揮手即可啟動快門；後置AI雙攝系統支援「閃光快拍」技術，在低光環境下仍能捕捉清晰影像。其AI人像模式能精準處理髮絲細節，配合6.67吋90Hz OLED螢幕，即時預覽專業級散景效果。

18分鐘可充至50%電量

此外，內置5000mAh大電池支援33W快充，官方聲稱18分鐘可充至50%電量，配合獨家電池管理技術，800次充電循環後仍保持80%效能。機身採用模組化設計，用戶可自行更換電池、充電接口及螢幕組件，官方更提供零件訂閱服務，大幅延長手機使用周期。搭配12GB RAM（6GB虛擬擴展）及128GB儲存空間，能流暢運行多工應用。

作為市場少見主打環保概念的5G手機，Crest 5G以可維修設計減少62%電子廢料，配合Android 14系統長期更新支援，現以$1,198開售即送磁吸三腳架！