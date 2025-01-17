HONOR再度聯乘PORSCHE DESIGN Magic7 RSR超旗艦手機

HONOR早前發布Magic7 Pro手機同時，亦宣布與PORSCHE DESIGN再次聯乘推出旗艦智能手機HONOR Magic7 RSR，採用最頂級配置，加上將保時捷跑車元素融入設計之中，絕對是車主們的入手目標。

介面及屏幕顯示都有獨家PORSCHE DESIGN設計。

跑車動感設計

HONOR Magic7 RSR同樣有Magic7 Pro配置，外形上有保時捷跑車的動感，流麗線條融入機背設計，印上PORSCHE DESIGN品牌字樣。仿賽車零件形狀的六邊形鏡頭模組，優雅型格，辨識度相當高。備有普羅旺斯紫及瑪瑙灰兩種配色，同樣吸睛。

機面採用榮耀金剛巨犀玻璃，抗刮耐摔，兼有IP69及IP68防塵抗水，堅固耐用。6.8吋等深微四曲屏幕，支援1至120Hz刷新率、453PPI像素密度、5000nits HDR峰值亮度；兼有AI自然光綠洲護眼屏有8大護眼功能，包括圓偏振光護眼、類自然光護眼以及AI離焦護眼、AI乾眼友好及AI助眠顯示，長時期使用都可護眼。