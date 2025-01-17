HONOR再度聯乘PORSCHE DESIGN Magic7 RSR超旗艦手機

HONOR早前發布Magic7 Pro手機同時，亦宣布與PORSCHE DESIGN再次聯乘推出旗艦智能手機HONOR Magic7 RSR，採用最頂級配置，加上將保時捷跑車元素融入設計之中，絕對是車主們的入手目標。
跑車動感設計
HONOR Magic7 RSR同樣有Magic7 Pro配置，外形上有保時捷跑車的動感，流麗線條融入機背設計，印上PORSCHE DESIGN品牌字樣。仿賽車零件形狀的六邊形鏡頭模組，優雅型格，辨識度相當高。備有普羅旺斯紫及瑪瑙灰兩種配色，同樣吸睛。
機面採用榮耀金剛巨犀玻璃，抗刮耐摔，兼有IP69及IP68防塵抗水，堅固耐用。6.8吋等深微四曲屏幕，支援1至120Hz刷新率、453PPI像素密度、5000nits HDR峰值亮度；兼有AI自然光綠洲護眼屏有8大護眼功能，包括圓偏振光護眼、類自然光護眼以及AI離焦護眼、AI乾眼友好及AI助眠顯示，長時期使用都可護眼。
鷹眼鏡頭更強
內置攝力強勁的AI鷹眼相機，三鏡配置包括2億超感光潛望長焦、50MP超動態可變榮耀鷹眼主攝及50MP超廣角鏡頭，長焦鏡光圈更達f/1.88，比Magic7 Pro還要大；並配備1G+5P浮動鏡組、雙電磁對焦摩打，以及1,200點雷射雷達陣列對焦系統，更加精準。
其他配置則一樣，包括Snapdragon 8 Elite處理器、HONOR第三代青海湖電池配HONOR E2電源增強晶片、支援100W有線HONOR SuperCharge等；功能方面亦有榮耀任意門、AI翻譯及雙向降噪等。24GB RAM+1TB ROM版本將於2月下旬開售，售價為$10,999。
查詢：3610 8888