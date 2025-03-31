HONOR北京實地專訪　AI總監談重點發展及未來部署

HONOR早前發布了其Alpha Plan計劃，即將在未來5年投入100億美金，轉型為世界級AI公司。早前記者到訪北京總部實地採訪，與榮耀產品規劃高級總監房增華會談，了解HONOR現時在AI的發展重點以及未來的發展方向。

HONOR Alpha Plan計劃投入100億美金進行AI發展。

實現AI融入生活 房增華表示，分成3個步驟去實現目標，首要是將HONOR最新的AI Agent助理功能放入手機之中，讓用戶體驗到AI在生活、工作及娛樂上帶來的便利，並在交互體驗得到改善。第二階段是打造一個智能生態，通過AI技術提升硬件如手機、平板、手提電腦、智能手錶及耳機等，給用戶帶來更無縫的體驗。 第三階段是他希望在2029年，能真正有AGI時代的來臨，在不同場景下，由AI幫助人類進行大多數工作，實現更廣泛的智能化生活，將會是HONOR的資源及研發的重點方向。他亦看到中國內地及海外在使用上及文化差異，會因應全球化的設計，使用不同的演算、技術和平台去符合當地的實際需要及法則。 因應大眾仍然對AI持有保留態度，房增華認為，HONOR相當重視用戶的私隱，發布私隱保護及數據安全白皮書，當中有5個基本原則，包括使用最少的用戶數據處理個性化服務、更好的加密安全保存用戶的數據、裝置上運行AI、雲端大模型區域私隱及加密以及在雲端不保存數據。

HONOR在西班牙MWC 2025中展示了AI Agent與第三方應用程式的整合能力及實用功能。

AI助理及相機為重點 作為AI終端公司，除了硬件和軟件外，將會注重雲端AI的自我研發能力，以及和不同伙伴合作去豐富AI的生態。在設計產品和創新方面，著重便利和用戶的交互過程，提升用戶的生活及工作效率。 例如去年研發的AI Agent各種功能，可加強用戶日常出行的便利性，又有榮耀卡片、靈動膠囊等作出提醒；AI Camera亦應用了各種技術，如長焦風景增強、AI人像以及AI消除等，讓用戶可以享受到最好的拍攝及日常處理事務的使用體驗，這兩點亦是HONOR重點投入的方向。 在規劃功能時，HONOR會考慮到用戶在生活及工作上遇到的痛點和困擾，並作出大型的調查研究去開發，才會首創作AI防換臉識別等獨有的AI功能，未來亦會在媒體創作、辦公等方面作出創新。

房增華透露香港將會是Magic V4手機首批上市的海外地區之一。

首重香港市場 房增華說整個行業變革很快，例如全新的大模型、演算法及推理能力等，例如DeepSeek的出現，開辟了更新的應用場景。他認為在執行上要擁抱更新的技術及變化，亦要開放不同合作機會，繼續與Google、高通等合作推動進步，支持整個硬件基礎設施以達到智能化水平和競爭力，是個很大的挑戰。 HONOR亦相當著重香港市場，房增華承諾將最新的產品及服務亦會帶給香港的消費者，亦透露了即將於今年推出的最新Magic V4手機，在海外市場亦會選擇香港作為第一階段上市的地區。有見香港仍未能使用很多AI平台如Google Gemini，他說將會基於Android的標準去作出考慮，甚至有機會採用DeepSeek等其他平台，即將會有自己的一個落地方案。