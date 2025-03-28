HONOR北京研發中心直擊　智能裝置嚴格自動化測試揭秘

HONOR在北京自設獨立研發中心及實驗室，在製作手機、平板及穿戴設備都經過多項精密的測試，確保手機及裝置產品質量。記者早前參觀了HONOR北京研發中心及實驗室，了解HONOR如何以精密嚴謹高科技研發及製作每件智能產品。

全自動化機械測試 在產品特性自動化測試實驗室，以39部仿生機械人，精確模擬人的操作，測試觸控、功耗、指紋、續航、音訊、生物辨識、顯示、相機等，並以毫秒精準度的滑動、點擊操作，同步即時捕捉螢幕120Hz的高幀率逐幀的介面。實驗室更具備24/7無人看守全自動化測試，相當高效率。 另外還有裝置的通訊功能，短至藍牙傳輸、NFC，遠至衛星通訊、定位導航、全球通信協議等，透過不同高防的密室，測試手機及通訊接收能力，當中亦涉及不少複雜如無線投影螢幕、多螢幕協同、耳機靠近發現、通話分享、鍵鼠共享等功能測試，以及天線實驗室進行的OTA和SAR測試等。

相機聲效細緻測試 最有趣的部分是我們常用的功能測試，包括智慧語音測試實驗室中，以人工嘴模擬不同年齡、性別、方言，在不同生活場景如客廳、辦公室等環境下進行語音喚醒，聲控拍照，聲紋識別等。 相機影像效果自動化實驗室，全自動化機械人會使用手機，在100多種的模擬場景如咖啡廳、商場、自然山水等拍攝，亦有1：1還原的不同種族膚色的人像頭模作人像攝影。另外亦會模擬使用者從開始拍攝動作、觸發對焦、點擊拍照到成片的整個拍攝過程以及鏡頭切換和模式切換的過程進行各種細微操作測試。

力保嚴格標準 外在環境及因素亦會影響手機質量，因此在機械強度和耐久性測試區，可進行手機整機剛度、耳機或USB等接口強度，以及按鍵的壽命測試等。例如模擬手機用戶手機放入牛仔布褲袋的坐壓實驗、遊戲場景的扭曲試驗、防水防塵、防鹽霧腐蝕和機械衝擊測試，如「虐待」手機般進行跌落和滾筒測試等，提升產品的壽命及抗摔品質。 最後手機及裝備都有損壞的時候，失效分析實驗室針對研發階段失效樣品的失效模式、失效機制、失效根因，從整機、裝置到微觀納米級結構、材料等進行分析，提出設計和製作等方面的改善方案。從多個不同部件大大小小的測試，可見HONOR手機及各種智能裝置的仔細微調和製作水平極高，亦值得留意HONOR更多新產品面世。