HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場

HONOR 位於沙田的全新體驗店於今日正式開幕，體驗店內展示出多款 HONOR 的手機及家電產品，當中 HONOR 未於香港上市的全新摺疊屏幕手機 HONOR V Purse 更於店內展出。 HONOR 沙田體驗店位於沙田新城市廣場一期6樓603號舖，是HONOR於香港首間體驗店。店內除智能手機外，HONOR亦將一系列家居智能產品帶到體驗店，包括：平板電腦、智能電視、智能電子磅和其他智能家居產品等。

HONOR V Purse規格 .71 吋 OLED 螢幕 而沙田體驗店更展出香港未上市的 HONOR V Purse，該機主打女性市場，並配備 7.71 吋 OLED 螢幕，其擁有 2,348 x 2,016 像素，摺合後化身 6.45 吋 2,348 x 1,088 像素 19.4：9 直屏；又支援 10.7 億色彩、DCI-P3 色域，具達 1,600nit 峰值亮度，跟 2,160Hz 高頻 PWM 調光等功能。其他規格方面，HONOR V Purse 一如早前流出資訊，配備高通中階 5G 晶片 Snapdragon 778G，內置 4,500mAh 電池及支援 35W 快充，攝影方面手機用上由 5,000 萬像 F1.9 主鏡、跟 1,200 萬像廣角組成雙攝像模組，內置立體聲揚聲器對應自家 Histen 7.1 聲效。