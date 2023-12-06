熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-12-06 06:00:00

HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場

分享：
HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場

HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場

HONOR 位於沙田的全新體驗店於今日正式開幕，體驗店內展示出多款 HONOR 的手機及家電產品，當中 HONOR 未於香港上市的全新摺疊屏幕手機 HONOR V Purse 更於店內展出。

HONOR 沙田體驗店位於沙田新城市廣場一期6樓603號舖，是HONOR於香港首間體驗店。店內除智能手機外，HONOR亦將一系列家居智能產品帶到體驗店，包括：平板電腦、智能電視、智能電子磅和其他智能家居產品等。

Edit Article HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場 Edit Article HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場 Edit Article HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場

HONOR V Purse規格 .71 吋 OLED 螢幕

而沙田體驗店更展出香港未上市的 HONOR V Purse，該機主打女性市場，並配備 7.71 吋 OLED 螢幕，其擁有 2,348 x 2,016 像素，摺合後化身 6.45 吋 2,348 x 1,088 像素 19.4：9 直屏；又支援 10.7 億色彩、DCI-P3 色域，具達 1,600nit 峰值亮度，跟 2,160Hz 高頻 PWM 調光等功能。其他規格方面，HONOR V Purse 一如早前流出資訊，配備高通中階 5G 晶片 Snapdragon 778G，內置 4,500mAh 電池及支援 35W 快充，攝影方面手機用上由 5,000 萬像 F1.9 主鏡、跟 1,200 萬像廣角組成雙攝像模組，內置立體聲揚聲器對應自家 Histen 7.1 聲效。

凡購買任何顏色之HONOR Magic5 Pro，均會獲贈HONOR Watch GS 3皮帶手錶乙隻 (顏色隨機) (建議零售價HK$1699) 凡購買任何顏色HONOR Pad X9均會獲贈充電器套裝及藍牙智慧鍵盤乙個(建議零售價HK$768) 凡購買任何顏色之HONOR 90 Lite (任何顏色) ，均會獲贈超市現金禮券總值港幣200元 凡購買任何顏色之Honor X9b，均會獲贈HONOR Watch GS 3皮帶手錶乙隻 (黑色) (建議零售價HK$1699)、原裝手機殼乙個(建議零售價HK$199)及首年碎屏免費更換服務乙次(建議零售價HK$899) 凡購買任何顏色之HONOR 90 (512GB)，均會獲贈HONOR Watch GS 3皮帶手錶乙隻 (黑色) (建議零售價HK$1699) 及一年內碎屏免費換乙次 (建議零售價HK$899)。 凡購買任何顏色的HONOR Magic5 Pro/ 90 / 90 Lite/ X9b，均可以港幣699元加購HONOR Watch 4智能手錶。

HONOR設會員優惠及聖誕節優惠

為慶祝香港首家HONOR體驗店正式開幕，將推出會員登記雙重迎新禮遇，現凡成功登記為HONOR會員，即可免費獲贈HONOR Lounge 咖啡乙杯及HONOR 品牌環保袋乙個（總值HK$159），並可優先獲取HONOR尊屬活動、推廣優惠、產品發佈等最新資訊，優惠期由2023年12月5日至2024年1月4日。聖誕臨近，HONOR亦為大家準備了多份至抵聖誕禮物優惠，選購不同形號的手機均可獲豐富禮品回贈，優惠期由2023年12月5日至2024年1月11日：

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受