HONOR沙田體驗店開幕 HONOR V Purse 現身 主打女性市場

HONOR 位於沙田的全新體驗店於今日正式開幕，體驗店內展示出多款 HONOR 的手機及家電產品，當中 HONOR 未於香港上市的全新摺疊屏幕手機 HONOR V Purse 更於店內展出。
HONOR 沙田體驗店位於沙田新城市廣場一期6樓603號舖，是HONOR於香港首間體驗店。店內除智能手機外，HONOR亦將一系列家居智能產品帶到體驗店，包括：平板電腦、智能電視、智能電子磅和其他智能家居產品等。
HONOR V Purse規格 .71 吋 OLED 螢幕
而沙田體驗店更展出香港未上市的 HONOR V Purse，該機主打女性市場，並配備 7.71 吋 OLED 螢幕，其擁有 2,348 x 2,016 像素，摺合後化身 6.45 吋 2,348 x 1,088 像素 19.4：9 直屏；又支援 10.7 億色彩、DCI-P3 色域，具達 1,600nit 峰值亮度，跟 2,160Hz 高頻 PWM 調光等功能。其他規格方面，HONOR V Purse 一如早前流出資訊，配備高通中階 5G 晶片 Snapdragon 778G，內置 4,500mAh 電池及支援 35W 快充，攝影方面手機用上由 5,000 萬像 F1.9 主鏡、跟 1,200 萬像廣角組成雙攝像模組，內置立體聲揚聲器對應自家 Histen 7.1 聲效。
HONOR設會員優惠及聖誕節優惠
為慶祝香港首家HONOR體驗店正式開幕，將推出會員登記雙重迎新禮遇，現凡成功登記為HONOR會員，即可免費獲贈HONOR Lounge 咖啡乙杯及HONOR 品牌環保袋乙個（總值HK$159），並可優先獲取HONOR尊屬活動、推廣優惠、產品發佈等最新資訊，優惠期由2023年12月5日至2024年1月4日。聖誕臨近，HONOR亦為大家準備了多份至抵聖誕禮物優惠，選購不同形號的手機均可獲豐富禮品回贈，優惠期由2023年12月5日至2024年1月11日：
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