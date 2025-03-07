HONOR重點發展AI 推生態互聯可跨平台傳輸

HONOR榮耀在西班牙MWC 2025發布HONOR ALPHA PLAN，宣布將投資百億美元在人工智能上，並從手機製造商轉型成為AI終端生態公司。在大會上除了展示一系列新品，亦大力推廣其AI及生態互聯功能，包括可與iPhone及其他品牌手機互傳檔案的HONOR Connect。

HONOR在MWC上展示了多項關鍵的AI技術，其中一項是個人流動AI助理，可結合用戶手機中的日程安排和出行信息，通過一句話完成任務，包括第三方服務平台餐廳的預訂。不過由於需使用Google Gemini支援，香港用家仍然無緣使用這項AI功能。