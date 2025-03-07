HONOR重點發展AI 推生態互聯可跨平台傳輸

HONOR榮耀在西班牙MWC 2025發布HONOR ALPHA PLAN，宣布將投資百億美元在人工智能上，並從手機製造商轉型成為AI終端生態公司。在大會上除了展示一系列新品，亦大力推廣其AI及生態互聯功能，包括可與iPhone及其他品牌手機互傳檔案的HONOR Connect。
HONOR在MWC上展示了多項關鍵的AI技術，其中一項是個人流動AI助理，可結合用戶手機中的日程安排和出行信息，通過一句話完成任務，包括第三方服務平台餐廳的預訂。不過由於需使用Google Gemini支援，香港用家仍然無緣使用這項AI功能。
AI修復舊相
香港可用的AiMAGE，由AI內核驅動，是業界首個支持端-雲AI模型協同的解決方案。設備模型可支持高達13億參數的運算，令圖像清晰度顯著提升50%；而在雲端則可支持124億參數的運算，大幅增強了長焦圖像的畫質。
Magic7 Pro手機未來可使用AI高清修復功能，將模糊及有雜訊的舊相片，重新修復成清晰圖像，出來效果不錯，亦沒有過假的感覺，功能將在3月底前引入。現已支援的AI超級長焦攝影，手機會利用AI運算，令長焦相片細節更加分明，還有AI擴圖及AI人像提升等功能。
全生態文件共享
榮耀推出了全球首個全生態文件共享技術HONOR Connect，同一品牌設備間的文件傳輸，可透過Magic Ring信任環直接跨裝置拖拉；同時更可以利用手機直接操控手提電腦或平板，包括相機及各項程式，使用及切換更加無縫。
另一個實用功能是跨iOS與Android等多操作系統設備間的文件傳輸，都可以一鍵完成。只須安裝應用程式，即可在各平台的裝置上如AirDrop般互傳，而且更不須使用同一Wi-Fi網絡，更加方便直接。