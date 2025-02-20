HONOR雙錶齊發　Watch 4 Pro、Watch 5兩款智能手錶各有賣點

HONOR推出兩款全新智能手錶 — HONOR Watch 4 Pro及HONOR Watch 5，前者以斯文優雅款式為主，後者則實用輕巧，具精準定位及快速體檢功能。
HONOR Watch 4 Pro鏡月翡翠設計
HONOR Watch 4 Pro以傳統高級腕錶設計，以鏡月之姿和翡翠色澤為設計靈感，不像一般智能手錶的造型。手錶有墨綠和黑色兩款配色，中性設計適合男女佩戴。墨綠色版本以雙縫綫真皮錶帶配上鍍金錶面，採用316L不銹鋼拋光處理，高貴精緻。
錶冠配搭模擬齒輪震動的線性馬達，能支援捲動、切換、縮放等操作；而傾斜式設計可避免錶冠凸起擠壓手腕，佩戴舒適相當細心。另設有不同主題錶盤可隨意轉換，配搭任何服飾。
配備健康及運動監測功能，升級的8頻高靈敏度感應器與高傳輸模組，可增加50%入光量，大幅提升運動與健康數據的精準度，確保能準確追蹤心率、血氧水平、睡眠及壓力等多項健康指標。配備專業的卡路里燃燒演算法，支援超過100種運動模式，包括85種個性化模式和10餘種專業模式，例如通過監測用戶的戶外跑步數據，智能推算體能年齡。
HONOR Watch 4 Pro最長可續航14天，配備標準無線快充充電器，只需充電10分鐘，即可使用一整天，反向充電功能更可使用手機為手錶充電。墨綠色版本的零售價為$1699，黑色版本$1599，現已發售。
HONOR Watch 5超長續航
HONOR Watch 5則採用流線型金屬外觀，配以一體化鋁合金機身設計，配備1.85吋AMOLED大屏幕，輕便舒適，同時具備5ATM及IP68防水等級。內置的480mAh矽碳電池，加上OS Turbo X智能電源管理系統，續航能力更加驚人，單次充電後即可使用長達15天。
具備精準GPS導航和定位能力，透過HONOR AccuTrack定位技術，在跑步、騎自行車和步行時能提供更強的訊號強度，確保精確的距離和路線追蹤，定位精確度比上一代產品大幅提升25%。
升級的錶盤顯示和場景服務，可提供流暢的互動方式和清晰的健康報告，一鍵健康掃描功能即可在1分鐘內完成多項健康指標監測，包括心率、血氧水平和壓力水平等，不用每個監測分開進行。具備科學睡眠管理功能，準確記錄睡眠狀態，並透過數據分析和統計評估睡眠質素，而健康晨報功能則可在每天早晨提供昨天的綜合健康數據，更好地管理自身健康。
HONOR Watch 5設有松柏綠、晨輝金和曜石黑色3個版本可選，松柏綠版本的售價為$1199，晨輝金和曜石黑版本則為$1099。