HONOR雙錶齊發　Watch 4 Pro、Watch 5兩款智能手錶各有賣點

HONOR推出兩款全新智能手錶 — HONOR Watch 4 Pro及HONOR Watch 5，前者以斯文優雅款式為主，後者則實用輕巧，具精準定位及快速體檢功能。

HONOR Watch 4 Pro鏡月翡翠設計

HONOR Watch 4 Pro以傳統高級腕錶設計，以鏡月之姿和翡翠色澤為設計靈感，不像一般智能手錶的造型。手錶有墨綠和黑色兩款配色，中性設計適合男女佩戴。墨綠色版本以雙縫綫真皮錶帶配上鍍金錶面，採用316L不銹鋼拋光處理，高貴精緻。

錶冠配搭模擬齒輪震動的線性馬達，能支援捲動、切換、縮放等操作；而傾斜式設計可避免錶冠凸起擠壓手腕，佩戴舒適相當細心。另設有不同主題錶盤可隨意轉換，配搭任何服飾。

配備健康及運動監測功能，升級的8頻高靈敏度感應器與高傳輸模組，可增加50%入光量，大幅提升運動與健康數據的精準度，確保能準確追蹤心率、血氧水平、睡眠及壓力等多項健康指標。配備專業的卡路里燃燒演算法，支援超過100種運動模式，包括85種個性化模式和10餘種專業模式，例如通過監測用戶的戶外跑步數據，智能推算體能年齡。

HONOR Watch 4 Pro最長可續航14天，配備標準無線快充充電器，只需充電10分鐘，即可使用一整天，反向充電功能更可使用手機為手錶充電。墨綠色版本的零售價為$1699，黑色版本$1599，現已發售。

