熱門搜尋:
國家隊訪港 居屋2024 開學 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-08-28 11:51:53

HONOR首度引入MagicBook Art 14手提筆電　約1cm 1kg超輕薄設計

分享：
HONOR MagicBook Art 14為首次引入香港的HONOR手提電腦。

HONOR MagicBook Art 14為首次引入香港的HONOR手提電腦。

adblk5

在HONOR Magic旗艦產品發佈會上，除了有全球最薄摺疊手機HONOR Magic V3外，更帶來兩款新產品，分別為首度於香港引入的手提電腦HONOR MagicBook Art 14和平板電腦HONOR MagicPad 2，同步於8月30日公開發售。

HONOR MagicBook Art 14有1.15cm厚度、1.03kg的超輕薄機身。 HONOR MagicBook Art 14只有一款橄欖綠配色。 HONOR MagicBook Art 14觸控式屏幕達14.6吋，超窄邊框帶來97%屏佔比。 HONOR MagicBook Art 14觸控板支援5點觸控。 HONOR MagicBook Art 14備有1個USB-C、Thunderbolt4、USB-A、HDMI及3.5mm接口。

極致纖薄機身

HONOR MagicBook Art 14首次採用魯班架構，機身設計上採用鎂合金機身、鈦合金鍵盤和金剛鋁風扇等航天級超輕物料，約1cm、1.03kg的超輕薄機身，拿上手相當輕鬆。14.6吋3.1K OLED觸控式屏幕，屏佔比達97%。色彩方面，原生10.7億色，支援100%sRGB色域以及100%DCI-P3色域，平均色準ΔE＜0.5，最高亮度為700nit，畫面清晰鮮艷。

採用4320Hz超高頻PWM零風險調光及HONOR綠洲護眼技術，並通過了VICO A+級護眼認證、國家眼科工程中心護眼測試、TÜV Rheiland無閃屏認證以及TÜV Rheiland硬件低藍光認證，同時支援電子書模式，降低雙眼負擔。

adblk6
HONOR MagicBook Art 14磁吸式鏡頭藏於機側，一按彈出。 HONOR MagicBook Art 14的磁吸式鏡頭可向前及向後使用。

磁吸式鏡頭設計

名為「靈動慧眼」的磁吸式、可收納、可翻轉的鏡頭，藏於機側，一按即可取出，放在機頂上使用，保護私隱亦更簡約美觀。接上鏡頭後，隨即彈出會議功能入口，並進行降噪、鏡頭背景虛化和影隨人動設置。

HONOR MagicBook Art 14可通過信任環Magic Ring與平板及手機互聯。 接駁信任環後，可使用觸控版遠距離控制手機。 使用信任環直接將手機內的相片移動至手提電腦或平板上。

i5文書配置

搭載Intel Core Ultra 5處理器，內置Copilot及自家Magic AI。會議場景中支援AI雙向降噪、隱私投屏等功能。全局收藏、智能互聯等功能，可使用信任環Magic Ring功能，讓文件及圖片在HONOR手機、平板、電腦之間跨設備無縫傳輸。

HONOR MagicBook Art 14將於8月30日開始，於HONOR官方體驗店及各大零售商開售，建議零售價$9999，備有橄欖綠配色，版本為Ultra5+16GB+1TB。開售禮遇優惠期由8月30日至11月30日，購買即送HONOR CHOICE頭戴式耳機Pro，價值$799。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 