HONOR首度引入MagicBook Art 14手提筆電　約1cm 1kg超輕薄設計

在HONOR Magic旗艦產品發佈會上，除了有全球最薄摺疊手機HONOR Magic V3外，更帶來兩款新產品，分別為首度於香港引入的手提電腦HONOR MagicBook Art 14和平板電腦HONOR MagicPad 2，同步於8月30日公開發售。
極致纖薄機身
HONOR MagicBook Art 14首次採用魯班架構，機身設計上採用鎂合金機身、鈦合金鍵盤和金剛鋁風扇等航天級超輕物料，約1cm、1.03kg的超輕薄機身，拿上手相當輕鬆。14.6吋3.1K OLED觸控式屏幕，屏佔比達97%。色彩方面，原生10.7億色，支援100%sRGB色域以及100%DCI-P3色域，平均色準ΔE＜0.5，最高亮度為700nit，畫面清晰鮮艷。
採用4320Hz超高頻PWM零風險調光及HONOR綠洲護眼技術，並通過了VICO A+級護眼認證、國家眼科工程中心護眼測試、TÜV Rheiland無閃屏認證以及TÜV Rheiland硬件低藍光認證，同時支援電子書模式，降低雙眼負擔。
磁吸式鏡頭設計
名為「靈動慧眼」的磁吸式、可收納、可翻轉的鏡頭，藏於機側，一按即可取出，放在機頂上使用，保護私隱亦更簡約美觀。接上鏡頭後，隨即彈出會議功能入口，並進行降噪、鏡頭背景虛化和影隨人動設置。
i5文書配置
搭載Intel Core Ultra 5處理器，內置Copilot及自家Magic AI。會議場景中支援AI雙向降噪、隱私投屏等功能。全局收藏、智能互聯等功能，可使用信任環Magic Ring功能，讓文件及圖片在HONOR手機、平板、電腦之間跨設備無縫傳輸。
HONOR MagicBook Art 14將於8月30日開始，於HONOR官方體驗店及各大零售商開售，建議零售價$9999，備有橄欖綠配色，版本為Ultra5+16GB+1TB。開售禮遇優惠期由8月30日至11月30日，購買即送HONOR CHOICE頭戴式耳機Pro，價值$799。