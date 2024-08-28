HONOR首度引入MagicBook Art 14手提筆電　約1cm 1kg超輕薄設計

在HONOR Magic旗艦產品發佈會上，除了有全球最薄摺疊手機HONOR Magic V3外，更帶來兩款新產品，分別為首度於香港引入的手提電腦HONOR MagicBook Art 14和平板電腦HONOR MagicPad 2，同步於8月30日公開發售。

極致纖薄機身

HONOR MagicBook Art 14首次採用魯班架構，機身設計上採用鎂合金機身、鈦合金鍵盤和金剛鋁風扇等航天級超輕物料，約1cm、1.03kg的超輕薄機身，拿上手相當輕鬆。14.6吋3.1K OLED觸控式屏幕，屏佔比達97%。色彩方面，原生10.7億色，支援100%sRGB色域以及100%DCI-P3色域，平均色準ΔE＜0.5，最高亮度為700nit，畫面清晰鮮艷。

採用4320Hz超高頻PWM零風險調光及HONOR綠洲護眼技術，並通過了VICO A+級護眼認證、國家眼科工程中心護眼測試、TÜV Rheiland無閃屏認證以及TÜV Rheiland硬件低藍光認證，同時支援電子書模式，降低雙眼負擔。