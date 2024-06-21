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科技
2024-06-21 19:22:19

HONOR 200聯乘Studio Harcourt超強人像攝影　預購手機即送智能手錶

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HONOR 200 Pro、HONOR 200及HONOR 200 Lite正式發布，售價由$1999起。

HONOR 200 Pro、HONOR 200及HONOR 200 Lite正式發布，售價由$1999起。

3款機型中HONOR 200 Pro及200相似，Lite鏡頭模組與別不同。

3款機型中HONOR 200 Pro及200相似，Lite鏡頭模組與別不同。

HONOR 200系列今日正式發布，帶來HONOR 200 Pro、HONOR 200及HONOR 200 Lite 3款機型。最大賣點是人像攝影，與法國巴黎傳奇級攝影工作室Studio Harcourt合作，以AI為核心技術打造媲美專業級人像攝影，手執一機就變身攝影大師。

HONOR 200及Pro 均有Studio Harcourt合作的人像攝影，可拍出專業寫真。 HONOR 200設有Harcourt生動、Harcourt質感和Harcourt經典人像模式。 使用單反、iPhone及HONOR 200 Pro的肖像相片質素相近。
Harcourt生動效果較為自然。 Harcourt質感的光影對比度高。 Harcourt經典的黑白照極具美感。

AI專業人像攝影

Studio Harcourt在巴黎已擁有90年歷史，透過對光影的精細控制，拍攝出能突顯人物面部立體感和細緻度的人像照片。HONOR 200系列搭載AI光影寫真人像引擎，以Studio Harcourt的專業人像攝影為標準。

在相機人像模式已預設Harcourt生動、Harcourt質感和Harcourt經典人像3個選項，生動色彩鮮明豐富、質感則著重光影藝術感、人像則以黑白照為主。通過AI對不同光影場景特點進行分析並深度學習人像結構，突出人像的立體感、空間感和藝術感，同時還原人像的面部特徵和細緻度。

實試過真的能夠一鍵影出如同單反相機的肖像相片，人像清晰而自然，而且光影效果亦不會太「味精」，很有驚喜。

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5000萬像素光影人像主鏡頭，加上長焦及超廣角微距鏡頭，攝力相當高。

5000萬像素光影人像主鏡頭，加上長焦及超廣角微距鏡頭，攝力相當高。

Sony加持感應器

HONOR 200系列後置5000萬像素光影人像主鏡頭，Pro更配備1/1.3吋H9000超大底影像感應器，並支援OIS光學防震。另外有5000萬像素光影長焦鏡頭，使用與Sony聯合研發的IMX856感應器，支援2.5倍光學變焦及最高50倍數碼變焦。

1200萬像素超廣角微距鏡頭，將112°超廣角鏡頭及微距鏡頭二合一，並支援2.5厘米超短對焦距離。前置則配備5000萬像素光影寫真鏡頭，自拍同樣有專業級水準。

HONOR 200系列機身設計及顏色甚討好，而且手感柔滑。

HONOR 200系列機身設計及顏色甚討好，而且手感柔滑。

機背曲線設計

HONOR 200系列賣相吸引，Pro機背設計上以大自然的海岸曲線為靈感，以Pro的天海青色及200的墨玉青色最明顯。鏡頭模組則延續了經典的「新藝術之鏡」設計，以西班牙建築鬼才高迪的代表作「米拉之家」為設計靈感，橢園天井之窗形態，相當突出。機身薄至7.7mm，相當輕盈，6.7英寸AMOLED屏幕為FHD+解像度，佔比高，觀看體驗不俗。

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HONOR 200系列的綠洲護眼屏幕再加AI護眼體驗，長時間玩手機也不覺累。

HONOR 200系列的綠洲護眼屏幕再加AI護眼體驗，長時間玩手機也不覺累。

AI護眼技術

在Magic Live智能引擎支援下，在綠洲護眼屏幕的基礎上加入AI護眼體驗，例如AI助眠顯示，能夠智能識別用者睡眠意識和場景習慣去除藍光，使綜合視覺疲勞下降14%，有效保護用家雙眼。

HONOR 200綠洲護眼屏幕已通過德國萊茵TUV無頻閃及全局護眼3.0雙重認證，搭載同階級最高的3840Hz超高頻PWM調光，自然色彩顯示2.0系統、類自然光護眼、硬件級低藍光和前後雙感應 360°自適應調光技術等，能夠兼顧飽滿色彩顯示和護眼體驗。屏幕配備4000nits峰值亮度，在強光環境下依然能夠舒適地使用。

長氣5200mAh電池

HONOR首次將旗艦級青海湖電池加入數字系列，配備5200mAh青海湖電池，支援100W HONOR superCharge有綫超級快充，35分鐘即可充滿電池，Pro更支援66W無線超級快充與無線反向充電功能。

MagicOS 8.0 AI系統

HONOR 200 Pro採用全新第三代高通Snapdragon 85處理器，搭載全新MagicOS 8.0系統，透過意圖識別人機交互模式（Intent-based UI），深度學習用戶習慣，其中「AI 隨意門」功能懂自動推送相關應用程式，例如在對地址進行識別的時候，AI瞭解到用戶需要地圖導航，便會自動推薦Google Map，同時支援隔空手勢、三指下滑等智能互動體驗。

HONOR 200 Lite以親民價配上1.08億像素人像主鏡頭，亦有AMOLED屏幕，配置吸引。

HONOR 200 Lite以親民價配上1.08億像素人像主鏡頭，亦有AMOLED屏幕，配置吸引。

入門版二千有找

HONOR 200 Lite雖是入門級，亦未有Studio Harcourt認證，但配置亦不差。手機配備三主鏡頭相機，模組為長方形，分別為1.08億像素柔光人像主鏡頭、500萬像素廣角景深鏡頭和200萬像素微距鏡頭。配備6.7吋AMOLED屏幕，2000nits峰值亮度。

機身設計為平邊，僅重166g，厚度為6.78mm，通過瑞士SGS五星全機抗跌認證。HONOR 200 Lite配備4500mAh電池和12GB+256GB儲存空間，足以應付日常娛樂和工作之用。而且特別配備獨有的星空藍色，加上定價$1999也有一定吸引力。

預訂即送大禮

HONOR 200系列現已於香港HONOR官方體驗店、特約零售商及各大網店平台接受預訂，即日起至6月27日預訂有禮品優惠。

HONOR 200 Pro 12GB+512GB版本，配備天海青和絨黑色，建議零售價$4599，預訂即可獲贈價值$1099的HONOR Watch 4、價值$899的HONOR碎屏寶服務首年一以及售價$599的HONOR 100W無線座充。

HONOR 200備有兩款儲存空間以供選擇：12GB+256GB版本，有月影白和絨黑色，建議零售價$3299；12GB+512GB 版本，有月影白、絨黑色及墨玉青3色，建議零售價$3699。預訂即可獲贈價值$599的HONOR CHOICE HaylouWatch、價值$559的HONOR CHOICE開放式藍牙耳機及碎屏寶服務。

HONOR 200 Lite 12GB+256GB版本，設星空藍和午夜黑，建議零售價$1999，預訂即可獲贈價值$269的HONOR CHOICE Earbuds X5真無線藍牙耳機。

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