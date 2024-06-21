HONOR 200聯乘Studio Harcourt超強人像攝影　預購手機即送智能手錶

HONOR 200系列今日正式發布，帶來HONOR 200 Pro、HONOR 200及HONOR 200 Lite 3款機型。最大賣點是人像攝影，與法國巴黎傳奇級攝影工作室Studio Harcourt合作，以AI為核心技術打造媲美專業級人像攝影，手執一機就變身攝影大師。

AI專業人像攝影

Studio Harcourt在巴黎已擁有90年歷史，透過對光影的精細控制，拍攝出能突顯人物面部立體感和細緻度的人像照片。HONOR 200系列搭載AI光影寫真人像引擎，以Studio Harcourt的專業人像攝影為標準。

在相機人像模式已預設Harcourt生動、Harcourt質感和Harcourt經典人像3個選項，生動色彩鮮明豐富、質感則著重光影藝術感、人像則以黑白照為主。通過AI對不同光影場景特點進行分析並深度學習人像結構，突出人像的立體感、空間感和藝術感，同時還原人像的面部特徵和細緻度。

實試過真的能夠一鍵影出如同單反相機的肖像相片，人像清晰而自然，而且光影效果亦不會太「味精」，很有驚喜。