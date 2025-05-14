HONOR 400系列即將登場　早鳥預訂即送DJI Neo無人機

旗艦級AI人像攝影

HONOR 400系列主打AI人像攝影，採用2億像素AI超清主鏡頭，旗艦級別拍攝加上AI人像演算法，展現驚艷的畫質，還原真實色彩和細節，更比上一代產品增強了AI高清人像抓拍功能。另亦加入了多項AI魔法修圖功能，包括首創的AI圖片建立影片功能，將靜止的影像變成生動的影片。其他AI編輯功能包括一鍵AI消除、AI擴圖、AI人臉修復和AI超清還原舊照等。