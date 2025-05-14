HONOR 400系列即將登場　早鳥預訂即送DJI Neo無人機

HONOR宣布最新HONOR 400手機系列即將於5月21日推出，全系列包括HONOR 400 Pro、HONOR 400及HONOR 400 Lite。早鳥名額登記活動將於5月16日開始，凡成功登記及預訂HONOR 400 Pro，即可獲贈DJI Neo無人機，價值$1,399，名額400位，值得留意！
旗艦級AI人像攝影
HONOR 400系列主打AI人像攝影，採用2億像素AI超清主鏡頭，旗艦級別拍攝加上AI人像演算法，展現驚艷的畫質，還原真實色彩和細節，更比上一代產品增強了AI高清人像抓拍功能。另亦加入了多項AI魔法修圖功能，包括首創的AI圖片建立影片功能，將靜止的影像變成生動的影片。其他AI編輯功能包括一鍵AI消除、AI擴圖、AI人臉修復和AI超清還原舊照等。
早鳥禮遇送DJI Neo無人機
HONOR 400 Pro早鳥名額登記活動將於將於5月16日開始，凡成功登記及預訂HONOR 400 Pro，即可獲贈DJI Neo無人機。雖然暫時未有定價公布，有傳聞指12GB+512GB售價約799歐元（折合約港幣$6,980 ），不過港版通常定價較相宜。送無人機都有一定吸引力，如有興趣不妨率先搶購。