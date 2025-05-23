HONOR 400系列手機2億人像攝影、獨有AI功能　預購仲送平板耳機

洪永城及黃翠如為HONOR 400系列發布會任嘉賓。

HONOR 400系列為品牌數字系列的最新成員，中階機卻有旗艦級AI功能，包括獨有一鍵「AI圖片建立影片」功能、AI魔法修圖功能等，另亦配備2億像素AI人像鏡頭、6,000mAh HONOR青海湖電池及5,000nit超亮屏幕。提供HONOR 400 Pro及HONOR 400兩個版本，另有入門級AI手機HONOR 400 Lite同時登場，由即日起至5月28日預售。

出色AI相機系統 HONOR 400系列配備出眾的AI相機系統，當中包括2億像素廣角鏡頭，1/1.4吋超大底感光

元件、ƒ/1.9大光圈及電子及光學雙重防震功能，低光環境下也能拍攝出高清照片。手機亦配備1,200萬像素超廣角及微距鏡頭及5,000萬像素ƒ/2.0 超大光圈自拍鏡頭，搭載HONOR Harcourt人像演算法，人像照片相當出色。 HONOR 400 Pro更搭載5,000萬像素超清潛望式長焦鏡頭、Sony IMX856感應器、3倍光

學變焦和OIS光學防震功能，同時配備AI超清人像功能，提供超高清的人像照片，相機功能更強。 AI人像抓拍功能具有124億個參數的AI強化模型，加上6大菲林模擬模式，透過AI智能分析光線與拍攝對象的細節，帶來電影菲林效果。HONOR AI馭光引擎及AI超級變焦功能，可拍出15倍至30倍的焦距範圍。

AI魔法修圖功能 HONOR 400系列更加入全新AI魔法修圖功能，利用Google Cloud首創一鍵「AI圖片建立影片」功能，將靜止影像生成趣味十足的短影片。另有HONOR首創的動態相片拼貼功能，結合2至9張動態相片，拼湊成故事畫面。 另外亦有一鍵AI移除、AI擴圖、AI智能退地及AI臉部修復等。支援跨iOS及Android系統即時相片傳輸功能，分享相片再不是AirDrop專利。 MagicOS 9.0系統有齊AI隨意門、AI翻譯、AI會議紀要、靈動膠囊、AI 寫作工具和AI字幕等，以及早前推出的AI防詐換臉識別功能，防止網絡詐騙。

HONOR 400系列有齊HONOR最耍家的護眼屏幕功能及超長續航力。

超亮護眼屏幕 HONOR 400系列搭載5,000nit超亮屏幕，加上全場景日光顯示增強和動態調光技術，陽光直射下屏幕仍鮮明銳利。配備暈車舒緩功能，屏幕上有移動的圓點顯著減輕乘搭交通工具時的暈眩和不適。 配備6,000mAh第三代青海湖電池，超強續航力更可在-20°C的極低溫環境中運行。電池壽命長久，持續使用4年後仍可保持超過80%的電池健康狀態。配備100W HONOR SuperCharge有線快充及50W無線超級快充，在15分鐘內快速充電至50%電量。 HONOR 400 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器和Turbo X遊戲引擎，512GB超大儲存空間、IP68和IP69防水防塵等級及SGS五星抗摔抗壓認證等。

HONOR 400 Lite為$2000以下中價手機，可平玩AI功能。

中階AI手機 HONOR 400系列的中階手機版本HONOR 400 Lite，配備3500 nits AMOLED高清護眼屏幕，以及1.08億像素廣角鏡頭及500萬像素超廣角雙鏡頭相機系統。另亦有AI相機按鈕及超薄機身設計，搭載支援35W快充的5,230mAh電池。



預售送大禮 HONOR 400 Pro設有12GB + 512GB版本，具備攬月銀、海風藍及幻夜黑3款配色，建議零售價為$4599。即日起至5月28日，預售送HONOR Pad X8a (WiFi 4GB + 64GB)、90天只換不修 + HONOR Care Pro+免費貼膜保養服務。 HONOR 400則具備12GB+256GB（海風藍及幻夜黑）及12GB+512GB（流沙金、海風藍及幻夜黑） 兩個版本，建議零售價分別為$3699（12GB+512GB版本）及$3299（12GB+256GB版本）。預售送HONOR CHOICE Earbuds Clip耳機、HONOR Band 9及保養服務；或可選HONOR CHOICE Earbuds Clip耳機及免費升級至512GB版本加保養服務。 HONOR 400 Lite設有12GB+256GB版本，具備馬爾斯綠和絲絨灰兩種配色，建議零售價為$1999。預售送HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite。