Honor 400 Lite發表 規格包括AI相機按鍵 5230mAh大電及IP65等級防水

Honor 最近在全球市場推出了全新智能手機 Honor 400 Lite，不單具有時尚輕巧的外觀設計，而且更有強大的 108MP 相機以及一系列先進規格，同時亦具有一系列 AI 技術，成功吸引到不少用戶的目光，想知詳情，繼續看下去就能了解更多！

Honor 400 Lite重量171g

Honor 400 Lite 的背面設計與華為 Pura 70 標準版有幾分相似，獨特的三角形鏡頭框架嵌入了方形的模塊之中，當中的三角形部分包含兩個鏡頭開口和一個大型 LED 閃光燈。手機提供三種顏色選擇：綠、黑、灰，重量僅171g，整體設計簡約輕巧，正面頂部則配備藥丸形切口，四周邊框極薄，看起來相當時尚。