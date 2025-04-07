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科技
2025-04-07 16:15:00

Honor 400 Lite發表 規格包括AI相機按鍵 5230mAh大電及IP65等級防水

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Honor 400 Lite發表 規格包括AI相機按鍵 5230mAh大電及IP65防水等級

Honor 400 Lite發表 規格包括AI相機按鍵 5230mAh大電及IP65防水等級

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Honor 最近在全球市場推出了全新智能手機 Honor 400 Lite，不單具有時尚輕巧的外觀設計，而且更有強大的 108MP 相機以及一系列先進規格，同時亦具有一系列 AI 技術，成功吸引到不少用戶的目光，想知詳情，繼續看下去就能了解更多！

Honor 400 Lite重量171g

Honor 400 Lite 的背面設計與華為 Pura 70 標準版有幾分相似，獨特的三角形鏡頭框架嵌入了方形的模塊之中，當中的三角形部分包含兩個鏡頭開口和一個大型 LED 閃光燈。手機提供三種顏色選擇：綠、黑、灰，重量僅171g，整體設計簡約輕巧，正面頂部則配備藥丸形切口，四周邊框極薄，看起來相當時尚。

Honor 400 Lite屏幕像素密度為 394 PPI，支持 120Hz 刷新率和 3840Hz 高頻 PWM 調光，峰值亮度高達 3500 nits。 Honor 400 Lite 用上 108MP 主鏡頭 + 5MP 廣角景深鏡頭，支持 10 倍數碼變焦，前置鏡頭則為 16MP。 Honor 400 Lite具有 AI 相機按鍵功能，設於機身底部，可以透過簡單操作來拍攝。 Honor 400 Lite電池容量為 5230mAh，支持 35W Honor SuperCharge 技術。 Honor 400 Lite3種顏色包括綠、黑、灰。 Honor 400 Lite3種顏色包括綠、黑、灰。

Honor 400 Lite支援10倍數碼變焦

另外，Honor 400 Lite 採用了6.7吋 AMOLED 屏幕，解像度為 2412 x 1080，1670萬色顯示，並覆蓋 100% DCI-P3 廣色域。屏幕像素密度為394PPI，支援120Hz刷新率和 3840Hz 高頻 PWM 調光，峰值亮度高達3500nits，無論在陽光下還是暗光環境中，都能提供清晰明亮的視覺體驗。

規格方面，Honor 400 Lite配備 MTK 天璣 7025-Ultra 處理器，運行基於 Android 15 的MagicOS 9.0系統，並提供 8GB + 256GB 和 12GB + 256GB 兩個選擇，電池容量為5230mAh，支持35W Honor SuperCharge 技術。Honor 400 Lite相機用上108MP主鏡頭 + 5MP 廣角景深鏡頭，支援10倍數碼變焦，前置鏡頭則為 16MP。

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Honor 400 Lite價錢

Honor 400 Lite具有 AI 相機按鍵功能，設於機身底部，可以透過簡單操作來拍攝，例如輕按一次就能打開相機，再按一次就能拍攝照片，而長按則能夠錄製影片等等。值得一提的是，手機支持 IP65 防水等級，支持 360 度防水保護，能夠在水下進行影片拍攝，即使戴手套也能操作。

至於價錢方面，目前 Honor 400 Lite 已在歐洲市場開放預訂，預訂價為269歐元 (約$2300) ，相比原價的299歐元 (約 $2550) 便宜了30歐元，預計很快會在香港及其他市場推出。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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