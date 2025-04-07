Honor 400 Lite發表 規格包括AI相機按鍵 5230mAh大電及IP65等級防水

Honor 最近在全球市場推出了全新智能手機 Honor 400 Lite，不單具有時尚輕巧的外觀設計，而且更有強大的 108MP 相機以及一系列先進規格，同時亦具有一系列 AI 技術，成功吸引到不少用戶的目光，想知詳情，繼續看下去就能了解更多！
Honor 400 Lite重量171g
Honor 400 Lite 的背面設計與華為 Pura 70 標準版有幾分相似，獨特的三角形鏡頭框架嵌入了方形的模塊之中，當中的三角形部分包含兩個鏡頭開口和一個大型 LED 閃光燈。手機提供三種顏色選擇：綠、黑、灰，重量僅171g，整體設計簡約輕巧，正面頂部則配備藥丸形切口，四周邊框極薄，看起來相當時尚。
Honor 400 Lite支援10倍數碼變焦
另外，Honor 400 Lite 採用了6.7吋 AMOLED 屏幕，解像度為 2412 x 1080，1670萬色顯示，並覆蓋 100% DCI-P3 廣色域。屏幕像素密度為394PPI，支援120Hz刷新率和 3840Hz 高頻 PWM 調光，峰值亮度高達3500nits，無論在陽光下還是暗光環境中，都能提供清晰明亮的視覺體驗。
規格方面，Honor 400 Lite配備 MTK 天璣 7025-Ultra 處理器，運行基於 Android 15 的MagicOS 9.0系統，並提供 8GB + 256GB 和 12GB + 256GB 兩個選擇，電池容量為5230mAh，支持35W Honor SuperCharge 技術。Honor 400 Lite相機用上108MP主鏡頭 + 5MP 廣角景深鏡頭，支援10倍數碼變焦，前置鏡頭則為 16MP。
Honor 400 Lite價錢
Honor 400 Lite具有 AI 相機按鍵功能，設於機身底部，可以透過簡單操作來拍攝，例如輕按一次就能打開相機，再按一次就能拍攝照片，而長按則能夠錄製影片等等。值得一提的是，手機支持 IP65 防水等級，支持 360 度防水保護，能夠在水下進行影片拍攝，即使戴手套也能操作。
至於價錢方面，目前 Honor 400 Lite 已在歐洲市場開放預訂，預訂價為269歐元 (約$2300) ，相比原價的299歐元 (約 $2550) 便宜了30歐元，預計很快會在香港及其他市場推出。
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