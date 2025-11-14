HONOR 400 Smart $1399抗摔手機 齊全AI功能 6500mAh超長續航

HONOR 400 Smart設計低調簡約，卻內藏不少實用功能及規格。

HONOR最新數字系列中階手機400 Smart，賣點包括SGS抗摔認證、6,500mAh大電池、更有齊多款AI功能，如高階般的造工設計，定價卻只是性價比極高的$1,399，特別適合給長者及學生使用。

高階防爆性能 HONOR 400 Smart雖然定位為千元中階手機，但實際上外形及規格不差，全直邊直屏的手機纖薄輕巧，配上微納米紋理的機背設計，拿上手簡約優雅絕不失禮。6.77吋屏幕有1,610ｘ720解像度，足夠日常睇片煲劇。手機具備SGS 5星全方位抗摔爆性能認證，兩米跌落都可安全防護；IP65級防水防塵性能，支援升級濕手觸控功能，高階功能齊備。 相機方面備有後置5,000萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭及前置500萬像素自拍鏡頭，沒有廣角長焦，最遠數碼變焦約8X。拍攝效果中規中矩，不能有太高期望。勝在自家HONOR AI功能齊全，AI消除、AI擴圖及AI臉部修復等都可使用，效果亦不算太差。

一按使用AI 除此之外機身設有實體側邊按鈕，一鍵啟動指令及常用應用程式，亦可以自訂各種功能。另外亦配備中階機款少有的AI字幕及AI翻譯，可以即時翻譯文字及對話，速度快而且翻譯準確，更可以儲存成文件，觀看影片或旅行最為實用。加上MagicOS 9.0的AI任意門、靈動膠囊等功能，使用直觀方便。 內置6,500mAh的長續航電池，支援35W HONOR SuperCharge快充，性能模式可使用約45小時，在超級省電模式下更可高達155小時，電池同時有5年持久耐用保證。Snapdragon 6s Gen 3處理器雖不是頂級晶片，但整體效能順暢不窒，加上HONOR RAM Turbo技術將8GB RAM增加一倍至16GB記憶體，更加流暢。 HONOR 400 Smart為8+256GB配置，有沙漠金、流星銀及絲絨黑3種配色，售價$1,399，現已發售。 查詢：3610 8888