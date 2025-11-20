HONOR 500 Pro/HONOR 500 攝影功能披露 主鏡1/1.4吋 200MP感光元件 CIPA5.0光學防震

據博文中上傳長圖內容，HONOR 500 採用的 200MP 像素主鏡，將採用 1/1.4 吋大型感光元件，並加入可進一步強調肌膚質感的「AI 超清人像 2.0」濾鏡。

據榮耀終端股份有限公司產品線總裁方飛在微博帳號透露，HONOR 500 系列繼承品牌率先在同價位配置 200MP 鏡頭創意，進一步升級相關技術表現。

預計11月24日發布的 HONOR 中高層攝影手機 HONOR 500 系列，較早前由榮耀終端股份有限公司產品線總裁方飛，披露更多主打攝影功能的內容細節。

另外 HONOR 500 又將用上旗艦機型 Magic8 系列同款 SOIS 影像穩定技術，其光學防震水平可達 CIPA 5.0 層級，結合 AI 光學矯正技術能輸出更清晰夜景相片。

文中又提到主打 Live Photo 功能，分別新增前後鏡 Live 人像美顏及虛化、6 組菲林色彩演算法、及營造裸眼 3D 效果的「破框而出」Live 特效創作等。

Mobile Magazine 短評：HONOR 500 系列雖僅在內地開售，但可預期裝置能透過電商等渠道，直接在本港配送出機；另外相關影像功能，亦有望沿用至後續機型。

資料來源：HONOR（中國）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載