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科技
2023-12-13 06:00:00

HONOR 90 GT效果圖及規格流出 傳配 8G2 晶片 定價或低到咁!?

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HONOR 90 GT效果圖及規格流出 傳配 8G2 晶片 定價或低到咁!?

HONOR 90 GT效果圖及規格流出 傳配 8G2 晶片 定價或低到咁!?

預計不日在中國內地推出的 HONOR 中階手機 HONOR 90 GT，較早前在流出疑似裝置效果圖，跟初步機身規格配置訊息。據透露HONOR 90 GT或用上 Snapdragon 8 Gen 2 晶片組，考慮其定位與 1,999 人民幣（約2193.6港元）入場價 Redmi K70，或代表裝置擁有出眾效能價格比表現。

HONOR 90 GT規格流出，可信性高 HONOR 90 GT規格流出，有達人認為在同價位手機中「性能制霸」

HONOR 90 GT 規格流出可信性高

較早前內地開始流傳疑似 HONOR 中價位手機新作 HONOR 90 GT 的效果圖，該圖片來自官方網上商城預售頁面，除解析度稍低外可信性基本無誤。圖片中可看到 HONOR 90 GT 採平面螢幕設計，中置開孔屏面板擁有不錯正面屏佔比；機背縱向排列大眼雙鏡旁透置有閃光燈跟感應器。

據爆料達人「WHYLAB」透露，HONOR 90 GT 或配備 8G2 晶片組，並在回應網友提問時表示，裝置將與 1,999 人民幣入場價 Redmi K70，跟即將推出同價位機型如 iQOO Neo 9、OnePlus Ace3 等作同級，故如用上 8G2 晶片組的話，在同價位手機當中確實稱得上「性能滅霸」。

另外爆料達人「數碼閒聊站」則表示，HONOR 90 GT 機背雙鏡，將用上 5,000 萬像 OIS 大型感光元件雙鏡，而裝置框體估計因成本關係，就將採用較便宜的直角塑膠製成中框。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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