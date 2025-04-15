HONOR GT Pro外觀曝光　全線配S8 Elite晶片＋高層透露產品定位

HONOR未發佈旗艦5G 新作 HONOR GT Pro手機，日前由HONOR GT系列產品經理杜雨澤，率先曝光部份機型外觀及產品定位。

據HONOR GT系列產品經理杜雨澤在其微博帳號透露，HONOR GT Pro機背鏡頭位下方，將繼承系列「GT 圖騰」設計，並擁有更低調內斂機身。

定位部份杜氏指 HONOT GT Pro 產品目標為「最強性能旗艦」，機身定位比同系標準版 HONOR GT 手機高出兩檔。

而在回應網友提問時，杜氏再確認 HONOR GT Pro 應為系列頂配機型，並不會具備 Ultra 版本，「（HONOR GT）Pro 即 Ultra」。

另外國內爆料達人「數碼閒聊站」亦在其微博帳號，展示了 HONOR GT Pro 手機正面照片，當中可看到其採中置開孔屏設計，螢幕四邊邊框收窄幅度高。

Mobile Magazine 短評：據透露 HONOR GT Pro 將全線配備 S8 Elite 晶片，LPDDR5X Ultra 配 UFS 4.1 儲存，另具雙 1216 對稱揚聲器，預計 5/1 前開賣。

資料來源：HONOR（中國）、微博

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