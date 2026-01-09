HONOR Magic 8 Pro Air傳較iPhone Air更輕盈 料月內即將亮相

根據最新消息，HONOR 已正式開始為其即將推出的超薄旗艦手機 Magic 8 Pro Air 預熱，並直接將其與 Apple 的 iPhone Air 進行比較，暗示新品發布已進入最後階段。雖然官方尚未公布具體的發佈日期，但網絡上的消息已為我們提供了清晰的線索。

知名爆料者 FixedFocus 指出，這款備受矚目的超薄智能手機，預計將於1月中下旬 正式亮相。HONOR 近日透過官方渠道釋出一張對比圖片，重點展示了 Magic 8 Pro Air 與 iPhone Air 在機身輕薄設計上的分別，此舉被視為產品已準備就緒、只待發布信號的明確跡象。