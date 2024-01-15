HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人 仿超級跑車動感外觀

日前香港已公佈了 9.9mm 激薄摺屏 HONOR Magic V2 的價格及銷售日期，新近海外又正式推出這款熱賣外與 Porsche Design 合作的 Magic V2 RSR 別注版手機，其用上「波子」保時捷招牌瑪瑙灰色，並擁有仿超跑風格的動感外觀設計。

Magic V2 RSR規格︰6+1TB 儲存配置 據榮耀中國官方網店公佈資訊，現時 Magic V2 RSR 保時捷設計別注版手機，已在內地預售，並會在1 月 18 日正式開賣。Magic V2 RSR 將僅提供瑪瑙灰色款，及具單一 16+1TB 儲存配置，定價為 15,999 人民幣（約$17,590），現階段尚未確認該裝置會否面向海外市場，但從 HONOR Global 全球官網亦上架了此作來看，似乎成數並不算低。