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科技
2024-01-15 11:00:00

HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人 仿超級跑車動感外觀

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HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人 仿超級跑車動感外觀

HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人 仿超級跑車動感外觀

日前香港已公佈了 9.9mm 激薄摺屏 HONOR Magic V2 的價格及銷售日期，新近海外又正式推出這款熱賣外與 Porsche Design 合作的 Magic V2 RSR 別注版手機，其用上「波子」保時捷招牌瑪瑙灰色，並擁有仿超跑風格的動感外觀設計。

HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人（官網圖片） HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人（官網圖片） HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人（官網圖片） HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人（官網圖片） HONOR Magic V2 RSR 保時捷瑪瑙灰色示人（官網圖片） HONOR Magic V2 RSR 價錢為15999人民幣（約17,590港元）（官網圖片）

Magic V2 RSR規格︰6+1TB 儲存配置

據榮耀中國官方網店公佈資訊，現時 Magic V2 RSR 保時捷設計別注版手機，已在內地預售，並會在1 月 18 日正式開賣。Magic V2 RSR 將僅提供瑪瑙灰色款，及具單一 16+1TB 儲存配置，定價為 15,999 人民幣（約$17,590），現階段尚未確認該裝置會否面向海外市場，但從 HONOR Global 全球官網亦上架了此作來看，似乎成數並不算低。

Magic V2 RSR 規格上，保時捷設計機身體積，基本於原版最輕巧的雅黑色（PU）版本類同，保留了摺合後 9.9mm 厚度，不過裝置機重就在 PU 版與其他版本中間，約 234g。硬件部份手機同樣採用 8G2 平台、7.92 吋 OLED 主屏配 6.43 吋外屏設計，相同 50MP F1.9 OIS 主鏡、20MP F2.4 OIS 長焦配 50MP 廣角組成機背三攝，擁有 5,000mAh 電池及支援 66W SuperCharge 閃充。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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