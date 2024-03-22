HONOR Magic V2 RSR｜Porsche別注版手機3月28日香港開售　預料定價破萬

HONOR與Porsche Design聯乘的保時捷別注版Magic V2 RSR備受注目，今日官方宣布手機將於3月28日開售，並會在同日公佈定價。內地零售價為15,999人民幣，早前水貨開價$18,800至$19,600不等，估計香港價錢約為$17,999左右。

波子超跑為靈感

手機背板設計靈感來自保時捷經典車型911的飛線設計，配合仿如「波子」後車窗的溜背效果的相機模組，讓手機具跑車動感。鏡頭周圍的鈦金保護圈採用了限量版跑車所使用的金屬蝕刻工藝，以手工填墨方式，加上磨砂手感，造型設計精緻細膩。

這部摺疊屏手機僅重234克，摺合後厚度只有9.9毫米。機身以玻璃纖維製造，輕薄機殼一體成型，由Porsche Design德國原廠進行調色，帶來了保時捷經典的瑪腦灰配色，復刻跑車色澤及金屬質感。