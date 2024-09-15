HONOR Magic V3全新系統　AI升級護眼、執圖及翻譯功能

HONOR Magic V3除了擁有激輕薄機身及高效能規格外，系統內的AI功能都值得介紹比大家！
HONOR Magic V3搭載了全新Magic OS 8.0系統，系統內配備AI離焦護眼技術、AI即時翻譯、AI圖片移除及AI會議紀要等。據了解HONOR將AI分為四層，第一層用AI使跨系統和平台融合，讓不同的操作系統通過AI進行決策，實現手機、平板、電腦等設備之間的無縫連接和數據共享。
緩解短暫性近視
第二層用AI重構操作系統，讓手機根據用戶使用習慣和意圖進行識別，使手機更懂得用戶所想，而HONOR AI任意們則是其中一項應用。第三層是AI在各類 APP 的應用，比如背景/主體移除、拍照渲染、總結文檔等。第四層則是 AI 的端雲協同，將網絡AI大模型應用呈現。
Magic V3 配備「AI 離焦護眼技術」，通過AI 模擬離焦鏡近視防控原理，將部份圖像拉遠，從而提升脈絡膜厚度，緩解短暫性近視，舒緩視覺疲勞。AI圖片移除是在結構複雜的圖片下，挑選想要去除的內容，AI會識別去除內容的結構並進行自動修飾或補充，讓編輯照片更加自然。
AI 即時翻譯是在 HONOR Magic V3 展開並開啟 AI 即時翻譯下，AI 會對用戶的語言進行識別，而外屏則會充當翻譯器功能，顯示所選的語言文字翻譯，讓溝通再無阻礙。
售價為$10,999
AI會議紀要是HONOR Magic V3亦可化身為用戶的秘書。在工作和會議時，AI能夠自動識別不同與會人，透過智能語音轉換成文字，記錄會議內容，並將內容以不同格式整理，如:根據說話內容進行轉寫、會議紀錄。
港版HONOR Magic V3提供12+512單一儲存配置（連 12GB 虛擬擴充可提供 24GB RAM），售價為$10,999並提供絲路敦煌、苔原綠及絨黑色款選擇，於即日正式上市。
文章獲Mobile Magazine授權轉。