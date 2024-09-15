HONOR Magic V3全新系統　AI升級護眼、執圖及翻譯功能

HONOR Magic V3除了擁有激輕薄機身及高效能規格外，系統內的AI功能都值得介紹比大家！

HONOR Magic V3搭載了全新Magic OS 8.0系統，系統內配備AI離焦護眼技術、AI即時翻譯、AI圖片移除及AI會議紀要等。據了解HONOR將AI分為四層，第一層用AI使跨系統和平台融合，讓不同的操作系統通過AI進行決策，實現手機、平板、電腦等設備之間的無縫連接和數據共享。

緩解短暫性近視

第二層用AI重構操作系統，讓手機根據用戶使用習慣和意圖進行識別，使手機更懂得用戶所想，而HONOR AI任意們則是其中一項應用。第三層是AI在各類 APP 的應用，比如背景/主體移除、拍照渲染、總結文檔等。第四層則是 AI 的端雲協同，將網絡AI大模型應用呈現。