HONOR Magic6 Pro 香港行貨4月19日上市 價錢7499港元起

HONOR 正式在香港發表了年度旗艦 Magic6 Pro， 香港版只提供512GB ROM 版本並提供黑及青兩色，建議零售價錢為7,499港元起。Magic6 Pro將於4月19日上市! Honor Magic6 Pro 獨有平台級AI技術，香港版提供512GB 版本，至於其他方面就與國行版大致相同，不過衛星通話功能就未必會在香港版 Magic6 Pro 上出現。

Magic6 Pro規格 HONOR Magic6 Pro 配備 8G3 晶片組而畫面則上用 6.8 吋 2,800 x 1,280 螢幕，內置 5,600mAh 電池及支援 88W 有線/60W 無線充電。攝影功能方面，Magic6 Pro 海外版採由 50MP F1.4-2.0 可調光圈 OIS 主鏡、50MP 廣角跟罕有 180MP OIS 潛望長焦組成三攝像模組，對應 100x 數碼變焦。