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科技
2024-04-12 11:25:00

HONOR Magic6 Pro 香港4月19日上市 價錢7499港元起

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HONOR Magic6 Pro 香港行貨4月19日上市 價錢7499港元起

HONOR Magic6 Pro 香港行貨4月19日上市 價錢7499港元起

HONOR 正式在香港發表了年度旗艦 Magic6 Pro， 香港版只提供512GB ROM 版本並提供黑及青兩色，建議零售價錢為7,499港元起。Magic6 Pro將於4月19日上市! Honor Magic6 Pro 獨有平台級AI技術，香港版提供512GB 版本，至於其他方面就與國行版大致相同，不過衛星通話功能就未必會在香港版 Magic6 Pro 上出現。

HONOR Magic6 Pro 香港4月19日上市 HONOR Magic6 Pro 規格 HONOR Magic6 Pro 規格 HONOR Magic6 Pro 外表

Magic6 Pro規格

HONOR Magic6 Pro 配備 8G3 晶片組而畫面則上用 6.8 吋 2,800 x 1,280 螢幕，內置 5,600mAh 電池及支援 88W 有線/60W 無線充電。攝影功能方面，Magic6 Pro 海外版採由 50MP F1.4-2.0 可調光圈 OIS 主鏡、50MP 廣角跟罕有 180MP OIS 潛望長焦組成三攝像模組，對應 100x 數碼變焦。

HONOR Magic6 Pro在4月19日於香港上市。 HONOR Magic6 Pro價錢由7499港元起。 HONOR Magic6 Pro配備 8G3 晶片組而畫面則上用 6.8 吋 2,800 x 1,280 螢幕 HONOR Magic6 Pro內置 5,600mAh 電池及支援 88W 有線/60W 無線充電

Magic6 Pro價錢

Honor Magic6 Pro 12GB RAM + 512GB ROM 版價錢為7,499港元，至於16GB RAM + 1TB ROM 黑色為8,999港元，不過由4月11日至4月18日預訂可獲共24個月保養(價值 $899)及首12個月碎屏寶服務(價值$1899)。此外， 選購Honor Magic6 Pro 12GB RAM +512GB ROM 版本可用7499港元升級至 16GB/1TB版本 (只能升級至黑色) 或不升級16GB RAM + 1TB ROM 版本，可到禮品中心換領無線充電板 (價值$599) + Honor GS3 (價值1899港元) + HONOR Earbuds X6 (價值369港元)。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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