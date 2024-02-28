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科技
2024-02-28 06:00:00

HONOR Magic6 Pro 3月8日公布海外版詳情 香港版發售日期或4月發布

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HONOR Magic6 Pro 3月8日公布海外版詳情 香港版發售日期或4月發布

HONOR Magic6 Pro 3月8日公布海外版詳情 香港版發售日期或4月發布

較早前 HONOR 在 MWC20204 全球通訊大會展期舉行發佈會，推出 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦手機 HONOR Magic6 Pro 海外版本，確認裝置會在 3 月 8 日陸續在全球不同地區開售，料會公布公布香港發售價錢及詳情。

據 HONOR 歐洲官方網店資訊，HONOR Magic6 Pro 海外版本將具備綠及黑兩種配色選擇，儲存方面統一提供 12+512 配置，歐洲售價為 1,299 歐元（約11,000港元），預計3月8日將陸續在海外地區開賣。至於暫港版 Magic6 Pro 上市時間，早前本網從業界消息人士獲得資訊，HONOR 頗大機會於 4 月舉行發布會，公佈 Magic6 Pro 香港版價格及銷售詳情。

HONOR Magic6 Pro 海外版本將具備綠及黑兩種配色 HONOR Magic6 Pro 海外版本將具備綠及黑兩種配色 HONOR Magic6 Pro 海外版本將具備綠及黑兩種配色 HONOR Magic6 Pro 海外版本將具備綠及黑兩種配色

HONOR Magic6 Pro 海外版規格

海外版 HONOR Magic6 Pro 機身規格大致與國行版相同，配備 8G3 晶片組而畫面則上用 6.8 吋 2,800 x 1,280 螢幕，內置 5,600mAh 電池及支援 80W 有線/60W 無線充電。攝影功能方面，Magic6 Pro 海外版採由 50MP F1.4-2.0 可調光圈 OIS 主鏡、50MP 廣角跟罕有 180MP OIS 潛望長焦組成三攝像模組，對應 100x 數碼變焦。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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