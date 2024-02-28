HONOR Magic6 Pro 3月8日公布海外版詳情 香港版發售日期或4月發布

較早前 HONOR 在 MWC20204 全球通訊大會展期舉行發佈會，推出 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦手機 HONOR Magic6 Pro 海外版本，確認裝置會在 3 月 8 日陸續在全球不同地區開售，料會公布公布香港發售價錢及詳情。
據 HONOR 歐洲官方網店資訊，HONOR Magic6 Pro 海外版本將具備綠及黑兩種配色選擇，儲存方面統一提供 12+512 配置，歐洲售價為 1,299 歐元（約11,000港元），預計3月8日將陸續在海外地區開賣。至於暫港版 Magic6 Pro 上市時間，早前本網從業界消息人士獲得資訊，HONOR 頗大機會於 4 月舉行發布會，公佈 Magic6 Pro 香港版價格及銷售詳情。
HONOR Magic6 Pro 海外版規格
海外版 HONOR Magic6 Pro 機身規格大致與國行版相同，配備 8G3 晶片組而畫面則上用 6.8 吋 2,800 x 1,280 螢幕，內置 5,600mAh 電池及支援 80W 有線/60W 無線充電。攝影功能方面，Magic6 Pro 海外版採由 50MP F1.4-2.0 可調光圈 OIS 主鏡、50MP 廣角跟罕有 180MP OIS 潛望長焦組成三攝像模組，對應 100x 數碼變焦。
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