HONOR Magic6 Pro 3月8日公布海外版詳情 香港版發售日期或4月發布

較早前 HONOR 在 MWC20204 全球通訊大會展期舉行發佈會，推出 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦手機 HONOR Magic6 Pro 海外版本，確認裝置會在 3 月 8 日陸續在全球不同地區開售，料會公布公布香港發售價錢及詳情。

據 HONOR 歐洲官方網店資訊，HONOR Magic6 Pro 海外版本將具備綠及黑兩種配色選擇，儲存方面統一提供 12+512 配置，歐洲售價為 1,299 歐元（約11,000港元），預計3月8日將陸續在海外地區開賣。至於暫港版 Magic6 Pro 上市時間，早前本網從業界消息人士獲得資訊，HONOR 頗大機會於 4 月舉行發布會，公佈 Magic6 Pro 香港版價格及銷售詳情。