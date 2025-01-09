HONOR Magic7 Pro發布售$7699起　預訂送DJI Neo航拍機、吳君如示範AI防詐換臉識別

HONOR Magic7 Pro今日正式發布，請來吳君如介紹各種功能。

HONOR Magic7 Pro今日正式在港發布，AI技術融入各種功能之中，包括全球首創的「AI防詐換臉識別」、2億像素超長焦AI鷹眼抓拍鏡頭等，AI智能手機體驗更加實用。提供12+512GB和16+1TB版本，建議零售價分別為$7699和$8999，1月10日公開發售，限時預訂禮品價值超過$1800！

AI功能防deepfake 早前由「吳君如騙案」引起話題，發布會請來吳君如示範全球首創「AI防詐換臉識別功能」，助用戶識破AI deepfake詐騙風險。在進行視像通話中，手機可偵測對方有否利用AI換臉，如有可疑會在畫面上即時提醒用戶，減低其誤墮詐騙陷阱的風險。

超強三鏡多攝影模式 HONOR Magic7 Pro另一賣點是攝影，將AI科技融入鏡頭。後置HONOR Magic7 Pro2億像素超清潛望式長焦鏡頭、5千萬超動感鷹眼鏡頭及5千萬超廣角鏡頭；加上自家研發的HONOR AI馭光引擎，設有多種簡易的拍攝模式，包括AI動態抓拍、AI鷹眼高速連拍、AI Harcourt超清人像攝影模式、AI超長焦模式和舞台模式等等。

2億像素攝力驚人 在天際100試拍，使用「2億像素超長焦AI鷹眼抓拍」功能可提供高達30倍至100倍的焦距，透過手機的AI強化抓拍效果，拍攝尖沙咀區遠近建築物都能變得清晰，就算是對岸的灣仔會展及中環摩天輪都一樣得。 AI高速連拍功能則以每秒10張相片的速度，由手機以AI自行挑選最佳相片，因此特別清晰。拍攝人像方面，HONOR Magic7 Pro的AI Harcourt人像攝影模式具備5000萬像素，並透過AI學習和分析百萬張單反人像作品，相片主角特別突出，如專業人像作品的相片。

HONOR Magic7 Pro的6.8吋等深微四方曲面屏明亮舒適。

清晰護眼屏幕 6.8吋等深微四方曲面屏，為SGS五星抗跌認證的HONOR巨犀玻璃，有齊1-120Hz自適應動態刷新率、453PPI像素密度、5000nits亮度，並增設HONOR AI仿自然光護眼屏幕，7大護眼功能包括圓偏振光護眼功能、動態調光功能、4320Hz PWM安全調光顯示和AI散焦功能等等，獲TÜV Rheinland無閃屏認證。 長續航極速快充 搭載5,850 mAh第三代青海湖電池和第三代三極耳技術，支援100W有線和80W無線快充，內置HONOR E2電源增強晶片，可智能管理電池的健康狀況。另有環繞低音揚聲器、IP69及IP68抗水等級、3D超音波指紋及3D人臉解鎖。

HONOR Magic7 Pro中AI任意門一拉即可在不同App上使用。

實用AI智能體驗 搭載Snapdragon 8 Elite流動平台及MagicOS 9.0系統，具備多項AI智能功能，常見的AI翻譯、AI個人助理、AI筆記和AI修圖等以外，AI任意門亦相當好用，只需簡單的圈選手勢即可啟動，除了搜索還可以上載社交平台或分享給朋友，簡單但實用。另亦有AI智能私隱通話及AI雙向降噪等功能。



支援八達通功能 HONOR手機現已全面支援八達通功能，HONOR Magic7 Pro亦不例外，只要將支援NFC功能手機的系統更新至Android 12或以上版本，即可安裝最新版本的八達通應用程式，登記並登入八達通銀包。開通Android版八達通後以及NFC功能，無需解鎖或開啟任何應用程式即可嘟卡。

限時禮品 HONOR Magic7 Pro於1月10日起發售，12+512GB有月影灰、天際藍及絨黑色；16+1TB版本月影灰及絨黑色，建議零售價分別為$7699和$8999。1月10日起至1月16日，購買HONOR Magic7 Pro 16 + 1TB即送DJI Neo航拍無人機（建議零售價$1399）及HONOR CHOICE 12,000mAh 66W JOWAY行動電源（建議零售價$459）；12 + 512GB即送HONOR Earbuds Open（建議零售價$1299）及HONOR Band 9（建議零售價$359）。