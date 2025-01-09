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科技
2025-01-09 19:57:15

HONOR Magic7 Pro發布售$7699起　預訂送DJI Neo航拍機、吳君如示範AI防詐換臉識別

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HONOR Magic7 Pro今日正式發布，請來吳君如介紹各種功能。

HONOR Magic7 Pro今日正式發布，請來吳君如介紹各種功能。

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HONOR Magic7 Pro今日正式在港發布，AI技術融入各種功能之中，包括全球首創的「AI防詐換臉識別」、2億像素超長焦AI鷹眼抓拍鏡頭等，AI智能手機體驗更加實用。提供12+512GB和16+1TB版本，建議零售價分別為$7699和$8999，1月10日公開發售，限時預訂禮品價值超過$1800！

HONOR Magic7 Pro有天際藍、絨黑色及月影灰色。 HONOR Magic7 Pro「AI防詐換臉識別功能」提防騙案。 使用任何視像通話時，如有可疑即會顯示提示。 吳君如親自在台上示範如何使用「AI防詐換臉識別功能」。

AI功能防deepfake

早前由「吳君如騙案」引起話題，發布會請來吳君如示範全球首創「AI防詐換臉識別功能」，助用戶識破AI deepfake詐騙風險。在進行視像通話中，手機可偵測對方有否利用AI換臉，如有可疑會在畫面上即時提醒用戶，減低其誤墮詐騙陷阱的風險。

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HONOR Magic7 Pro備有3個超強鏡頭。 HONOR Magic7 Pro使用超長焦AI鷹眼抓拍可用AI美化。 美化後令圖像更加銳利不失真實感。 對比可見AI執相後上圖更加清晰。 HONOR Magic7 Pro的AI鷹眼抓拍可捕捉高速移動的物件。 轉動中的風扇上的文字都能經快拍影到。

超強三鏡多攝影模式

HONOR Magic7 Pro另一賣點是攝影，將AI科技融入鏡頭。後置HONOR Magic7 Pro2億像素超清潛望式長焦鏡頭、5千萬超動感鷹眼鏡頭及5千萬超廣角鏡頭；加上自家研發的HONOR AI馭光引擎，設有多種簡易的拍攝模式，包括AI動態抓拍、AI鷹眼高速連拍、AI Harcourt超清人像攝影模式、AI超長焦模式和舞台模式等等。

HONOR Magic7 Pro試相24mm。 HONOR Magic7 Pro試相兩倍變焦。 HONOR Magic7 Pro試相三倍變焦。 HONOR Magic7 Pro試相六倍變焦。 HONOR Magic7 Pro試相，100倍變焦後經AI美化。 HONOR Magic7 Pro試相，尖沙咀對岸的會展都可影到。

2億像素攝力驚人

在天際100試拍，使用「2億像素超長焦AI鷹眼抓拍」功能可提供高達30倍至100倍的焦距，透過手機的AI強化抓拍效果，拍攝尖沙咀區遠近建築物都能變得清晰，就算是對岸的灣仔會展及中環摩天輪都一樣得。

AI高速連拍功能則以每秒10張相片的速度，由手機以AI自行挑選最佳相片，因此特別清晰。拍攝人像方面，HONOR Magic7 Pro的AI Harcourt人像攝影模式具備5000萬像素，並透過AI學習和分析百萬張單反人像作品，相片主角特別突出，如專業人像作品的相片。

HONOR Magic7 Pro的6.8吋等深微四方曲面屏明亮舒適。

HONOR Magic7 Pro的6.8吋等深微四方曲面屏明亮舒適。

清晰護眼屏幕

6.8吋等深微四方曲面屏，為SGS五星抗跌認證的HONOR巨犀玻璃，有齊1-120Hz自適應動態刷新率、453PPI像素密度、5000nits亮度，並增設HONOR AI仿自然光護眼屏幕，7大護眼功能包括圓偏振光護眼功能、動態調光功能、4320Hz PWM安全調光顯示和AI散焦功能等等，獲TÜV Rheinland無閃屏認證。

長續航極速快充

搭載5,850 mAh第三代青海湖電池和第三代三極耳技術，支援100W有線和80W無線快充，內置HONOR E2電源增強晶片，可智能管理電池的健康狀況。另有環繞低音揚聲器、IP69及IP68抗水等級、3D超音波指紋及3D人臉解鎖。

HONOR Magic7 Pro中AI任意門一拉即可在不同App上使用。

HONOR Magic7 Pro中AI任意門一拉即可在不同App上使用。

實用AI智能體驗

搭載Snapdragon 8 Elite流動平台及MagicOS 9.0系統，具備多項AI智能功能，常見的AI翻譯、AI個人助理、AI筆記和AI修圖等以外，AI任意門亦相當好用，只需簡單的圈選手勢即可啟動，除了搜索還可以上載社交平台或分享給朋友，簡單但實用。另亦有AI智能私隱通話及AI雙向降噪等功能。
 

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HONOR多款手機現已支援八達通功能，安裝新卡後並開啟NFC，無需解鎖即能嘟卡。

HONOR多款手機現已支援八達通功能，安裝新卡後並開啟NFC，無需解鎖即能嘟卡。

支援八達通功能

HONOR手機現已全面支援八達通功能，HONOR Magic7 Pro亦不例外，只要將支援NFC功能手機的系統更新至Android 12或以上版本，即可安裝最新版本的八達通應用程式，登記並登入八達通銀包。開通Android版八達通後以及NFC功能，無需解鎖或開啟任何應用程式即可嘟卡。

HONOR Magic7 Pro於1月10日起發售，建議零售價$7699起。 購買HONOR Magic7 Pro 16 + 1TB即送DJI Neo航拍無人機，購買12 + 512GB即送HONOR Earbuds Open。

限時禮品

HONOR Magic7 Pro於1月10日起發售，12+512GB有月影灰、天際藍及絨黑色；16+1TB版本月影灰及絨黑色，建議零售價分別為$7699和$8999。1月10日起至1月16日，購買HONOR Magic7 Pro 16 + 1TB即送DJI Neo航拍無人機（建議零售價$1399）及HONOR CHOICE 12,000mAh 66W JOWAY行動電源（建議零售價$459）；12 + 512GB即送HONOR Earbuds Open（建議零售價$1299）及HONOR Band 9（建議零售價$359）。

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