Honor Magic7 Pro香港預訂詳情釋出　早鳥贈品竟是DJI航拍機

智能手機品牌 Honor 近年的旗艦機除了價格上有優勢，共預訂的贈品陣容都經常引起議論，而即將在香港上市的 Magic7 Pro，今日（12 月 30 日）就公布了預訂優惠的詳情，贈品陣容中竟然包括大受好評的 DJI Neo 迷你航拍機，打破坊間慣常的耳機、平板等相類似產品為主的傳統贈品模式。

據 HONOR 香港代理商透露，Magic7 Pro 將於 2025 年 1 月 2 日開始接受預訂，並於 1 月 9 日正式發售。雖然機價就未有確實資料，但將會發售的記憶配置版本以及其預訂贈品就率先公布：

早鳥贈品是DJI Neo 航拍無人機（價值 HK$1,399）

AI 防詐系統成賣點功能？

新機規格方面，Magic7 Pro 主打多項 AI 功能，其中一個賣點就是全球首創的 AI 防詐換臉識別系統。這項功能能在視像通話時實時識別對方是否使用了深度偽造技術，為用戶提供額外的資訊安全保障。

攝影方面，手機配備 2 億像素超長焦鏡頭，配合 AI 鷹眼抓拍功能，聲稱能精準捕捉各種動態場景。

續航表現同樣令人期待，Magic7 Pro 採用第三代青海湖電池技術，容量達 5,850mAh，並支援 100W 有線快充及 80W 無線快充。

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