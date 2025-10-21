HONOR Magic8 Pro國內發布　2億超夜神長焦挑戰vivo、OPPO

HONOR Magic8系列上周在北京舉行發布，其中Pro機型作為品牌最新旗艦機型，其攝影系統以「2億超夜神長焦」為賣點，結合多項AI影像技術。雖然沒有蔡司、哈蘇或Leica等大廠加持，但都大膽直接挑機同樣剛推出的vivo X300及OPPO Find X9！

AI驅動的影像技術包括AI追色，可模仿經典相機或電影色調，用戶可選擇網路圖片作為色彩模板，一鍵生成風格化照片。另外AI實時場景檢測的靈感幫拍，可即時智能分析場景並推薦構圖與姿勢，輔助用戶拍攝專業級人像。新增「實況照片」功能支援慢動作、運動幻影、分身效果，可直接分享至社交平台。

今代更加入全新夜景模式，夜神引擎支援自訂曝光時間，結合AI雲增強技術提升暗光細節。主鏡頭與長焦鏡的防手震引擎通過CIPA 5.5級認證，手持拍攝都不怕模糊。另外人像引擎優化暗光膚質與景深，複雜光源下仍能精準分離主體與背景。

HONOR Magic8 Pro採用6.71吋AI綠洲護眼屏幕，支援1-120Hz自適應更新率，峰值亮度達6000nits，通過德國TUV全局護眼5.0認證。榮耀巨犀玻璃10倍抗摔，並備有IP69K+IP69+IP68全防水認證。內置Snapdragon 8 Elite 5，搭載GPU-NPU異構AI超分超幀技術，遊戲畫面更佳。內置超大電量7200mAh青海湖電池，支援120W有線與80W無線快充。

YOYO AI功能

AI功能方面國內版跟港版可能有出入，前者內置YOYO智能體及視覺智能，可支援3000+場景自動執行如購物比價、旅行規劃，更可透過AI實體鍵一按喚正。另有AI反詐技術包括集成換臉檢測、變聲識別與詐騙話術分析以及全品牌互聯等功能。

HONOR Magic8 Pro有雪域白、旭日金砂、絨黑及天青色可選，提供12GB+256GB/512GB及16GB+512GB/1TB 4個配置，國內售價由5699人民幣起。港版有望於今年年尾登場，密切留意官方最新消息。