HONOR Magic8 Pro旗艦登場 2億像素 AI夜神長焦鏡頭

HONOR Magic8 Pro旗艦手機發布，最強殺著為配備2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，透過先進鏡頭組合和深度AI技術，低光環境下也能拍攝出清晰細緻的遠景相片，更配備業界首創的電影級AI追色功能、7,100mAh大容量青海湖電池等，絕對是品牌最強手機。

2億AI夜神長焦

2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭配合1/1.4吋超大感光元件、f/2.6超大光圈及3.7倍光學變焦功能，強項為遙距及夜景拍攝。具備業界最穩定的CIPA 5.5級防手震和OIS光學防手震功能，拍攝減少模糊提高清晰度。

3鏡組合另有5,000萬像素超廣角鏡頭及5,000萬像素夜神主鏡頭，更配備業界首個由AI色彩引擎驅動的電影級AI追色功能，可呈現出電影風格和套用專業菲林色調。同時備有一系列AI修圖功能亦齊全，包括AI圖片移除、AI擴圖、AI調色和AI智能退地等。可透過手機側的AI按鈕用雙按直接啟用相機，或快速開啟HONOR AI如AI設定助理、AI影像助理及其他功能。