HONOR MagicPad 2全新平板電腦 12.3吋護眼芒 配IMAX揚聲器

HONOR MagicPad 2有星空黑及月影白配色，售價$4,499。

全新推出的平板電腦HONOR MagicPad 2，以12.3吋3K超大護眼屏幕、IMAX ENHANCED 8揚聲器為賣點，加上AI PC級生產力，以後可以用平板取代手提電腦。

超大3K護眼屏

HONOR MagicPad 2配備12.3吋3K超高清OLED屏幕，屏佔比高達92%，擁有290PPI像素密度、1,600nits峰值亮度及1000000:1的高對比度，畫面細膩清晰，支援144Hz高刷新率，滑動屏幕、瀏覽網頁或打機時更加流暢。更是首款SGS五星抗彎摺認證平板電腦，防摔耐用。

通過AI技術將屏幕護眼功能提升，首度搭載AI離焦護眼技術，模擬離焦鏡近視防控原理，將部分圖像拉遠，提升脈絡膜厚度，舒緩視覺疲勞。採用平板唯一4320Hz零風險調光，擁有類自然光護眼、硬件級低藍光、助眠顯示等技術，通過包括TÜV Rheiland無閃屏認證零風險調光及低藍光認證過濾等。

沉浸式視聽體驗

配置IMAX ENHANCED 8揚聲器，具備空間音頻技術，音質立體不失真。AI聲紋降噪功能，有效抑制背景噪聲，通話保持清晰，提升會議質素，智能語音識別與處理技術，可輕鬆記錄及翻譯會議訊息。