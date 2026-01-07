熱門搜尋:
科技
2026-01-07 07:00:00

Honor Pad 10 Pro平板電腦內地發布 規格包括11.5 吋2.8K螢幕加強護眼

日前 HONOR 在國內推出多款新品，除超大電池 HONOR Power2 手機、品牌又推出中階新作 HONOR Pad 10 Pro 平板電腦（榮耀平板 10 Pro），主打全方位護眼及 Magic-Pencil 4s 筆控操作。

料1月9日開賣

預計將於1月9日開賣的 HONOR Pad 10 Pro 平板，具備盧煙紫、玉龍雪及蒼山灰三色款，統一提供 12+256 配置，及標準版跟柔光板兩款螢幕選擇。

在港用家想入手 HONOR Pad 10 Pro 的話，可透過電商平台港澳 App 品牌自營店出機，標準版包郵到港元約 $2,784.4左右。

主打護眼功能的 HONOR Pad 10 Pro 平板，其 11.5 吋 2.8K LCD 獲 TUV 三重護眼認證、集六大護眼功能於一身，柔光屏類紙感材質方便書寫。

HONOR Pad 10 Pro 採用天璣 8350 至尊版晶片、內置 10,100mAh 電池機身僅 6.1mm 厚、機重 475g 便攜性不錯，內置 8 揚聲器支援 DTS-X 聲效。

另外品牌又推出入門向新作 HONOR Pad X10 Pro 平板，標配 8+128 售 1,499 人民幣（約港元 $1,670）起，具 SD685 晶片、11.5 吋 2.5K 螢幕等配置。

Mobile Magazine 短評：HONOR Pad 10 Pro 平板加強護眼表現，日常使用護眼體驗更佳；考慮到品牌有在港引入前代機型，故未來亦有發佈同款港版機會。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

