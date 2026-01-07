Honor Pad 10 Pro平板電腦內地發布 規格包括11.5 吋2.8K螢幕加強護眼

日前 HONOR 在國內推出多款新品，除超大電池 HONOR Power2 手機、品牌又推出中階新作 HONOR Pad 10 Pro 平板電腦（榮耀平板 10 Pro），主打全方位護眼及 Magic-Pencil 4s 筆控操作。

料1月9日開賣

預計將於1月9日開賣的 HONOR Pad 10 Pro 平板，具備盧煙紫、玉龍雪及蒼山灰三色款，統一提供 12+256 配置，及標準版跟柔光板兩款螢幕選擇。

在港用家想入手 HONOR Pad 10 Pro 的話，可透過電商平台港澳 App 品牌自營店出機，標準版包郵到港元約 $2,784.4左右。