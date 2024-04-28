HONOR Pad 9評測 12.1吋平板電腦 大屏幕又輕巧

HONOR（榮耀）近日推出了全新12.1吋平板電腦HONOR Pad 9，該平板電腦採用12.1吋大屏外，還配備 Snapdragon 6 Gen 1處理器。定價由2,299港元起，今次就實測HONOR Pad 9各項功能。 HONOR Pad 9採用一體化機身及隱藏式天線設計，而今次測試的是綠色版本。HONOR Pad 9平板電腦屏幕為12.1吋120Hz螢幕(2650 x 1600) ，輕巧纖薄，攜帶方便。

Honor Pad 9屏幕大為賣點 Honor Pad 9平板電腦屏幕開孔部份設有800萬像前置鏡頭，機背搭載了1300萬像主鏡，而機身兩側都設有雙揚聲器。Honor Pad 9賣點是採用12.1吋屏幕，屏幕更大睇片更舒服，屏幕更新率除智能模式亦可設定以 60Hz/120Hz 顯示。

Honor Pad 9評分 Honor Pad 9平板電腦預載Macic UI 7.2，256GB ROM 版本扣除 Macic UI 7.2 系統仍有235.15GB ROM 供用戶使用。Honor Pad 9平板電腦採用配備Snapdragon 6 Gen1 處理器，內建8GB RAM +256GB ROM，搭載1300萬像主鏡及800萬像自拍鏡頭，電池容量為8300mAh。而配備Snapdragon 6 Gen 1 處理器的 Honor Pad 9 於 AnTuTu 得分達477389分。

Honor Pad 9設兩個價錢 總結Honor Pad 9 效能與屏幕尺寸都相當理想，而且輕巧便攜的機身，並提供WiFi及5G版供用戶選購，定價為2,299港元及2,799港元﹐即日上市。