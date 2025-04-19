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科技
2025-04-19 11:00:00

HONOR Pad X9a全新中價平板　$1799仲送藍牙鍵盤

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HONOR推出全新平板電腦Pad X9a。

HONOR推出全新平板電腦Pad X9a。

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想平平哋買部平板，最新推出的HONOR Pad X9a好抵玩，配備11.5 吋 2.5K護眼全面屏，具有120Hz屏幕刷新率、大容量內存和輕巧纖薄的金屬機身，現時買仲送價值$599的智能藍牙鍵盤，性價比相當高！

HONOR Pad X9a只有475g重，僅厚6.77mm。 智能律動光護眼技術特別適合小朋友使用。

纖薄金屬機身

HONOR Pad X9a輕至475g、僅厚6.77mm，帶出街不覺重。搭載11.5吋120Hz 2.5K護眼全面屏，娛樂工作視覺使用體驗亦佳。採用智能律動光技術，能模擬自然光的動態變化，緩解雙眼疲勞，長時間亦不會不適。

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HONOR Pad X9a內置多項實用AI功能。 HONOR Pad X9a可與HONOR手機連動操作。

大容量內存及AI性能

配備Qualcomm Snapdragon 685晶片、16GB + 256GB內存，可處理多個應用程式。8300mAh電池加上35W快速充電功能，確保平板快速回復到滿電狀態。搭載全新MagicOS 9.0系統，連AI功能都有齊，包括HONOR AI筆記的手寫美化、即時語音轉換文字、手寫公式轉換數字文案等功能，日常生活和專業用都有幫助。

HONOR Pad X9a功能一覽。

HONOR Pad X9a功能一覽。

$1799起有交易

HONOR Pad X9a即日起於香港HONOR官方體驗店、特約零售商及各大網店平台開售，備有Wifi和LTE兩個版本可選，配色為蒼山灰，內存為16 (8+8) GB + 256GB，建議零售價為$1799（Wifi版）和$1999（LTE版），入手即可獲贈HONOR Pad X9a 智能藍牙鍵盤，價值$599。

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