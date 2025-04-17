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科技
2025-04-17 11:45:00

HONOR Power發布 規格除8,000mAh大電外仲有驚喜 價錢吸引

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HONOR Power發布 規格除8,000mAh大電外仲有驚喜

HONOR Power發布 規格除8,000mAh大電外仲有驚喜

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日前 HONOR 在國內推出配備 8,000mAh 超大電池的 HONOR Power 手機，其以低至1,999人民幣（約2,120港元）價錢，提供高通 7G3 晶片、6.78 吋 1.5K AMOLED 螢幕等不錯規格。

HONOR Power設3隻顏色

預計4月18日（阿五）開賣的 HONOR Power 具備幻夜黑、雪原白及沙漠金色款選擇，擁有 8+256 / 12+256 / 12+512 儲存配置，售價1,999人民幣起。

HONOR Power價錢相宜。 HONOR Power功能及賣點。（官網截圖） HONOR Power顏色包括幻夜黑。（官網截圖） HONOR Power顏色包括沙漠金。（官網截圖） HONOR Power顏色包括雪原白。（官網截圖）

HONOR Power規格 機身厚度不足8mm

主打 8,000mAh 超大電池，HONOR Power 手機具25小時影片播放時長、由攝氏-30°C至55°C穩定續航表現，且機身厚度僅7.98mm令人驚喜。

HONOR Power機身僅重209g，配備 7G3 晶片、具6.78 吋1.5K AMOLED 螢幕，50MP OIS 主鏡、5MP 廣角組成機背雙鏡等不錯規格。

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Mobile Magazine 短評：現時 HONOR Power 已公開預售，標配 8+256 國補到手價低至1,699.2人民幣（約1,800港元），價格相當吸引。

資料來源：HONOR（中國）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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