HONOR Power發布 規格除8,000mAh大電外仲有驚喜 價錢吸引

日前 HONOR 在國內推出配備 8,000mAh 超大電池的 HONOR Power 手機，其以低至1,999人民幣（約2,120港元）價錢，提供高通 7G3 晶片、6.78 吋 1.5K AMOLED 螢幕等不錯規格。

HONOR Power設3隻顏色

預計4月18日（阿五）開賣的 HONOR Power 具備幻夜黑、雪原白及沙漠金色款選擇，擁有 8+256 / 12+256 / 12+512 儲存配置，售價1,999人民幣起。