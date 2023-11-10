HONOR X9b 手機獲瑞士SGS全球獨家抗跌認證　香港發售附送GS3 智能手錶

首部獲得瑞士SGS全機抗跌認證的智能手機，HONOR X9b 在港發表！

HONOR 正式在香港發表全球首部獲得瑞士SGS全機抗跌認證的智能手機 HONOR X9b，並延續上代 X9a 的靚仔外型設計及配備最新的 Snapdragon 6 Gen 1 處理器。

吸收高達1.2倍墜落衝擊力

HONOR X9b 是上年推出 X9a 的後續機，今代更是首部獲得瑞士SGS全機抗跌認證的智能手機，於抗跌方面不用懷疑。HONOR 手機屏幕及中框連接中引入獨家專利材料，使屏幕周圍形成微米級空隙，有效吸收高達1.2倍的墜落衝擊力。

底層架構和物料應用相互結合，為手機築起單體加固防護、環繞減震防護和圍壩密封防護三大防護層，使手機能抵禦高達1.5米的跌落，還具備IP53防水規格等。