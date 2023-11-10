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科技
2023-11-10 09:00:00

HONOR X9b 手機獲瑞士SGS全球獨家抗跌認證　香港發售附送GS3 智能手錶

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首部獲得瑞士SGS全機抗跌認證的智能手機，HONOR X9b 在港發表！

HONOR 正式在香港發表全球首部獲得瑞士SGS全機抗跌認證的智能手機 HONOR X9b，並延續上代 X9a 的靚仔外型設計及配備最新的 Snapdragon 6 Gen 1 處理器。

吸收高達1.2倍墜落衝擊力

HONOR X9b 是上年推出 X9a 的後續機，今代更是首部獲得瑞士SGS全機抗跌認證的智能手機，於抗跌方面不用懷疑。HONOR 手機屏幕及中框連接中引入獨家專利材料，使屏幕周圍形成微米級空隙，有效吸收高達1.2倍的墜落衝擊力。

底層架構和物料應用相互結合，為手機築起單體加固防護、環繞減震防護和圍壩密封防護三大防護層，使手機能抵禦高達1.5米的跌落，還具備IP53防水規格等。

建議零售價為$2,699

在規格方面，HONOR X9b 採用6.78吋1.5K雙曲面屏幕，內建12GB RAM + 256GB ROM，搭載1.08億像廣角主鏡頭 + 500萬像超廣角鏡 + 200萬像微距鏡及1600萬像自拍鏡頭，電池容量為5800mAh（35W快充）及搭載 Android 13 等。

HONOR X9b 提供了銀色、橙皮革及黑色，建議零售價為$2,699，並於即日起接受預訂17號上市。

由即日起至本月（11月）16日購買 HONOR X9b 即送GS3 智能手錶、一年爆芒免費換新及保護殼一個。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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