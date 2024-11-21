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科技
2024-11-21 14:00:00

Honor X9c即日起公開發售　硬淨機身2米抗摔、沙漠雪地照用到

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Honor X9c即日起公開發售　硬淨機身2米抗摔、沙漠雪地照用到

Honor X9c即日起公開發售　硬淨機身2米抗摔、沙漠雪地照用到

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一向以高性價比見稱的 HONOR X系列，今天推出了最新成員 HONOR X9c，在抗摔防爆方面大大提升，而且在耐熱禦寒及續航能力上亦有所進步。

此外，X9c 採用創新3層防水結構，達 IP65M 抗水防塵等級，可在 25cm 水深浸泡 5 分鐘，並支援濕手觸控，提供更全面的防護和便捷的使用體驗。

此外，X9c 採用創新3層防水結構，達 IP65M 抗水防塵等級，可在 25cm 水深浸泡 5 分鐘，並支援濕手觸控，提供更全面的防護和便捷的使用體驗。

HONOR X9c 在上一代 X9b 的抗摔基礎上更進一步，配備「太極緩震架構」及第二代緩衝氣囊保護殼，能抵禦高達 2 米的跌落，並大幅提升166%的邊角堅硬耐用程度。此外，X9c 採用創新3層防水結構，達 IP65M 抗水防塵等級，可在 25cm 水深浸泡 5 分鐘，並支援濕手觸控，提供更全面的防護和便捷的使用體驗。

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HONOR X9c 配備 6600mAh 大容量第二代青海湖電池，單次充電可支援長達 48.4 小時音樂串流和 25.8 小時影片播放，更支持 66W HONOR SuperCharge 快充，能有效延長使用時間；X9c 的電池亦搭載裝甲級保護塗層及 HONOR 專用安全塗層，能在 -30°C 至 55°C 極端溫度下穩定工作。此外，HONOR X9c 搭載 8 核 Snapdragon 6 Gen 1，12GB RAM 和 256GB 容量，6.78 吋 1.5K AMOLED 屏幕，支援 120Hz 更新率，峰值亮度最高能達 4,000nits。

鏡頭方面，HONOR X9c 配備 1.08 億像素超感光鏡頭及 500 萬像素廣角鏡頭，配合 OIS 光學防震，能輕鬆拍出鮮明清晰的照片。HONOR X9c 亦支援圖片移除、運動感應等 AI 攝影功能，讓用家在後期編輯相片時更得心應手。

HONOR X9c 即日起在香港正式公開發售，建議零售價為 $2,699

HONOR X9c 即日起在香港正式公開發售，建議零售價為 $2,699

HONOR X9c 即日起在香港正式公開發售，建議零售價為 $2,699，配色選項為：典雅紫、典雅黑及天海青。由即日起，購買 HONOR X9c 更有機會獲贈 HONOR Watch 4 及 HONOR 碎屏寶服務，總值接近 $2,000。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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