HONOR X9d終極三防手機　車轆過都唔爆！$2699送手錶喇叭

HONOR昨日在北京發布旗艦手機Magic8 Pro，香港則有中階三防手機HONOR X9d登場。這部獲業界首個瑞士SGS三重防護頂級性能認證和SGS全機五星綜合可靠度認證的「硬核之王」，防水防摔防塵功能全面升級，更搭載8,300mAh特大容量電池，真正粗用一流。

獲業界首個瑞士SGS三重防護頂級性能認證和SGS全機五星綜合可靠度認證，機身採用品牌獨家超彈防摔技術、超堅韌鋼化玻璃和非牛頓流體層，並搭載業界首創6層緩衝設計和特設避彈衣級架構緩震層，能大幅提升吸震效能，可以承受2.5M高的意外跌落和氣槍射擊，抗衝擊性能提升112%。即使手機跌落在不同材質表面如卵石、瀝青和大理石等，也能避免機身摔破。

HONOR X9d為市場上唯一一部獲得IP66、IP68、IP69和IP69K多重旗艦級防水認證，機身的3層防水結構2.0能為手機提供多重保護，沖洗、潑濺、污水、熱水（10秒內）和流水，甚至超高壓水槍噴射都不怕。研發過程中經歷逾萬次嚴謹的防水循環測試，確保手機可在1.5米深的水中浸泡長達30分鐘後仍可正常運作。支援AI暴雨觸控和AI手套觸控，防塵功能能阻隔細小的顆粒、沙子和碎屑，避免灰塵進入機身影響運作。

最持久續航力

HONOR X9d擁有市場上最大容量的電池，8300mAh青海湖電池超持久的續航力，日常使用可以連續3天無需充電，支援長達52.5小時的音樂串流、23.8小時的網上影片播放、16.8小時的遊戲運行以及12.3小時的視像通話。

支援66W有線HONOR SuperCharge快充技術，更可反向輸出7.5W有線充電。電池具備6年的健康壽命，並在-30°C至55°C環境下仍能穩定運作。超省電模式在手機電量僅剩2%時，仍維持長達60分鐘通話。

超亮護眼屏幕

HONOR X9d配備6.79吋護眼OLED屏幕，支援10.7億種色彩和1.5K超高清像素，1.3mm超窄邊框提供高達94.6%的屏佔比。HONOR X9d的屏幕採用有機去氘化發光材料，具備120Hz刷新率、6000nits峰值亮度。配備多項護眼功能如AI離焦護眼、HONOR綠洲護眼、3840Hz PWM無風險調光、仿自然光護眼、AI助眠顯示、硬件級低藍光、動態調光和極暗模式等。

AI攝影體驗

雖然相機不算主打，但亦搭載1.08億超感光主鏡頭，配1/1.67吋的大型感光元件，亦具備光學防手震和電子防手震。另有500萬像素廣角鏡，整合AI圖片移除、AI智能退地、AI擴圖、AI修復及AI反光移除等多項AI修圖功能。