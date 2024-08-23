House of Marley便攜式藍牙喇叭 首創太陽能充電環保設計

前面黑色的為Roots Solar，後方藍色的是Rise Solar款式。

自動太陽能充電

美國品牌House of Marley由已故美國雷鬼音樂教父Bob Marley家族創立，旗下產品設計簡約獨特，為響應環保及可持續發展理念，除了包裝減塑外，機身亦多用再生物料製成，包括再生竹、FSC認證木材、有機棉、回收鋁等等。

品牌曾推出過黑膠唱盤及桌上型喇叭，代理Opus CP特別引入兩款便攜式藍牙喇叭，更加輕巧，方便帶去戶外使用。其中兩款Roots Solar及Rise Solar喇叭，首創太陽能充電，在機頂上貼上一塊如膠布般的面板，除了一般透過USB-C充電，在陽光下亦可自動充電，提供約10%額外電力作輔助性質。 IP67防塵防水設計，機背後更有一個開瓶器，最適合去露營或沙灘時開啤酒汽水。

喇叭設有雙全頻單元作音體聲輸出，透過背面的大型低音輻射單元，強化低音表現。支援藍牙5.3，充電可作14小時播放。兩款設計略有不同，Roots Solar以竹製飾板及網面製成，售價為$749；Rise Solar則以全網面加上幼身的竹條點綴，售價為$699。